‘Lapro’ et Jokubaitis répondent avec note

Les Blaugrana s’affrontent ce dimanche à 18h30 sur la piste Lenovo Tenerife un autre test difficile avec la sécurité et la confiance absolues qui viennent de savoir que leurs deux meneurs en bonne santé font des pas en avant depuis la blessure de Calathes.

La solide victoire du Barça dans le classique avant-hier a de nombreuses lectures et toutes sont positives. Le plus important était de voir une fois de plus comment l’équipe continue de faire preuve d’une grande solidarité lors des débuts du Dante Exum australien récemment signé pour atténuer les effets de la trois absences importantes qui traînent depuis plusieurs semaines : Nick Calathes, Àlex Abrines et Cory Higgins.

Plus motivé que jamais et à un niveau encore plus élevé que celui qu’il offre depuis octobre, Nikola Mirotic est revenu en grand leader avec une nouvelle exposition. Le joueur de Podgorica a marqué 31 points avec seulement quatre tirs manqués, a saisi 10 rebonds défensifs et a reçu neuf fautes pour gagner un nouveau MVP de la journée avec +39 PIR en 29 minutes.

Mirotic a encore une fois exercé un grand leader

Heureux et heureux d’avoir reconnu le SPORT en pré-saison après un parcours particulièrement difficile sur le plan personnel, l’ex-madridista avait un excellent complément intérieur dans la figure de l’infaillible Brandon Davies, qui a sacrifié son apport sous les cerceaux (un seul rebond) pour être décisif avec 16 points dans une série parfaite (6/6 sur deux et 1/1 sur triples et lancers francs).

Avancer

Depuis son arrivée sur le banc il y a près d’un an et demi, Sarunas Jasikevicius a été très clair sur le fait que la barre de l’équipe doit être un Nick Calathes avec qui vous avez une excellente relation.

Pour cette raison, la perte du gréco-américain jusqu’en 2022 en raison de la fracture proximale du péroné gauche survenue le 17 novembre contre le CSKA aux Palaos a été présentée comme une test à l’acide pour les deux autres joueurs capables d’agir comme « un », Nicolás Laprovittola et Rokas Jokubaitis.

Laprovittola performe à un très haut niveau

Et, chacun avec ses vertus, la réponse des deux est excellente. Buteur compulsif, l’Argentin continue d’assumer ses responsabilités et en europe il est au dessus de 50% en triples du KO de Calathes (12/22). Contre son ancienne équipe, il est allé à 16 points en 33 minutes (il était celui qui a le plus joué des deux équipes) avec 3/4 des trois et quatre passes pour une valeur de +22.

Avec juste eu 21 ans, Jokubaitis poursuit sa croissance fulgurante et il fait jouer l’équipe au niveau des plus grands quand il parvient à se détendre. Habile à la prise de décision et de plus en plus confiant dans son tir, le Lituanien a profité de ses 14 minutes avec 12 points et un seul raté (3/4 sur deux, 1/1 sur des triples et 3/3 sur des lancers francs.) qui surmonté de quatre passes décisives pour un +15. A ce niveau, il semble acquis que la NBA reviendra le hanter l’été prochain.

La « notice » du Baskonia

Le Barça a devant lui une nouvelle épreuve de caractère cet après-midi sur le court Lenovo Tenerife à 18h30 (en direct sur Vamos) avec le souvenir de ce qui s’est passé la journée dernière contre Bitci Baskonia.

Le Barça vient de perdre en Ligue contre Baskonia

Et est-ce Les Catalans ont subi leur deuxième défaite en championnat contre les Baskonians aux Palau (78-91) seulement 48 heures après la victoire épique sur la piste d’Anadolu Efes avec prolongations incluses (93-95) sur le dos du meilleur Sertaç Sanli.

Aussi, Saras a devant elle l’objectif de récupérer l’équipe physiquement et mentalement après la surexcitation de la classique pour visiter une équipe insulaire qui est troisième avec huit victoires alors qu’elle vient de perdre 95-93 sur la piste d’un BAXI Manresa qui continue d’étonner.