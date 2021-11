19/11/2021 à 22:59 CET

Le Barça a terminé sa visite sur le terrain de l’ASVEL avec une victoire avec une performance spectaculaire du gardien du Barça, Nico Laprovittola, qui a dynamité le match à la fin du troisième quart-temps et dans les premières minutes du dernier, massacrant des triplés (7) à l’équipe de France.

ASVEL

FCB

ASVEL, 60

(9 + 19 + 19 + 13): Okobo (17), Jones (9), Kahudi (6), Howard (7), Gist (6) – cinq de départ, Lacombe (0), Fall (0), Houinsou (2), Strazel (5), Antetokounmpo (8).

Barça, 80

(19 + 12 + 31 + X18): Laprovittola (25), Kuric (3), Hayes (2), Mirotic (15), Oriola (0), -cinq de départ-, Davies (8), Sanli (8), Martínez (5), Smits (2), Jokubaitis (8), Caicedo (4), Ubal (0).

Arbitres :

RYZHYK (UCR), JOVCIC (SER), KOLJENSIC (MN). Sans éliminé.

Incidents :

Match correspondant à la onzième journée de l’Euroligue, disputé à l’Astroballe de Villeurbanne, devant 5 560 spectateurs

Son affichage, qui a remporté l’ovation des supporters français, a permis au Barça de ne pas souffrir pour remporter la victoire (60-80) et maintenir le leadership de l’Euroligue. Saras, le match terminé, a donné l’alternative au jeune meneur uruguayen, Agustín Ubal, qui a joué ses premières minutes avec le Barça.

Avec la chute de Calathes, avec des problèmes physiques qu’il a traînés du match contre le CSKA, le Barça se tenait sur le court de l’ASVEL prêt à souffrir face à une équipe très féroce à domicile et avec le meilleur buteur de la compétition, Okobo.

Démarrage égalisé

Et le Barça démarre, avec Oriola dans l’équipe de départ, Il n’a pas été brillant offensivement, mais il a su tenir à distance la sortie de l’équipe de France, qui a perdu deux joueurs pour avoir été testés positifs au covid19, Marcos Knight et l’attaquant Dylan Osetkowski.

Un triplé de Mirotic et un autre de Kuric (9-10) ont maintenu le Barça en tête. Jasikevicius a déplacé le banc et a donné l’entrée à Caicedo, qui est entré dans la rotation des extérieurs. De bonnes minutes en défense ont permis d’ouvrir 10 points de location à la fin du premier quart (9-19).

Cette bonne dynamique sous sommes passés au début du deuxième trimestre. Un triplé de Sergi Martínez, qui a confié la défense à Okobo, a donné au Barça son maximum (9-24). TJ Parker a arrêté le jeu pour regrouper ses gens et cela a fonctionné pour eux.

Récupération de l’ASVEL

Le Barça a été désordonné en attaque, avec de mauvaises décisions et l’ASVEL en a profité pour entériner un partiel de 10-0 (19-24). Après un triple balsamique de Laprovittola, Saras se tourne à nouveau vers Mirotic, mais cela a été vu et pas vu parce que le Monténégrin a commis la deuxième faute et l’a fait rasseoir.

Le match s’est encore resserré, laissant le contrôle à l’ASVEL malgré un dernier panier de Jokubaitis, l’un des temps forts, a repris son souffle au repos (28-31).

Nikola Mirotic a pris les rênes de l’attaque et avec huit points consécutifs, il a relancé à nouveau le Barça avec un triplé également de Laprovittola (30-42). Le Barça a repris un avantage appréciable, mais comme cela lui arrivait dans les matchs, il ne savait pas comment bien le gérer.

Laprovittola décide du match

Okobo a commencé à marquer, et l’écart est retombé à seulement quatre après le triplé d’Okobo (47-51). La seule option était de défendre à nouveau. Et les Catalans se sont encore relancés avec un Nico Laprovittola inspiré du triplé, qui a donné au Barça 15 points de location (47-62).

La base argentine a continué d’être inspirée, et avec deux autres énormes triples et une passe décisive à Sanli, elle a donné au Barça le revenu maximum (49-72). Le match s’est résolu avec la plus grande démonstration de « Lapro » depuis son arrivée au club grâce à ses sept triples et 25 points au total.

Saras a décidé de le faire asseoir dans les dernières minutes et a été applaudi par le public français qui a vu l’une des performances les plus stellaires de ces dernières années en Euroligue. Et pour couronner le tout, les débuts d’Agustin Ubal pour clôturer une soirée parfaite (60-80).