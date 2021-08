Laprovittola exerce déjà de Barcelone

in

Avec un niveau collectif assez décevant, Argentine était neuvième aux Jeux plombé par la décompensation entre sa qualité extérieure exceptionnelle et ses sérieux problèmes dans un jeu intérieur avec le “quarantenaire” Luis Scola comme référence.

Cependant, la meilleure nouvelle du Barça à Tokyo était le éclosion d’un Nicolás Laprovittola qu’après deux campagnes grises au Real Madrid (2019-21), il se souvenait du joueur qui l’avait émerveillé pendant l’année et demi qu’il jouait pour La Penya.

Venant de la boîte blanche, l’Argentin est l’une des trois signatures du Barça avant la saison prochaine avec le centre turc Sertac Sanli (Anadolu Efes) et l’avant-garde lituanien Rokas Jokubaitis (Zalgiris Kaunas).

En vacances en attendant de rejoindre une pré-saison du Barça qui débutera mercredi prochain avec les tests médicaux correspondants, ‘Lapro’ est très excité de commencer sa nouvelle aventure dans une équipe qui vient de disputer la finale de l’Euroligue et a réglé la première année du « projet Jasikevicius » en remportant la Ligue Endesa et la Coupe du Roi.

Très motivé

Dans une interview avec le portail argentin ‘Basket Plus’, la base explique ses sentiments dans les jours précédant son retour en Catalogne. “L’équipe est très bien armée, avec un système de jeu très physique. Ce n’est pas facile d’être premier de la phase régulière de l’Euroligue. Cette année, ils espèrent répéter et pour cela une bonne équipe est nécessaire. Dans tous les postes il y a du talent, du physique, du jeu… Maintenant, tout doit être adapté pour que ça marche bien & rdquor;, précise Laprovittola.

« J’ai déjà parlé à Saras. Tout le monde parle de lui en bien et pouvoir l’avoir comme entraîneur c’est très bien pour ma carrière. Il marque comment jouer en Europe et être à ses ordres va être un grand honneur. Espérons que nous pourrons nous comprendre de la meilleure des manières & rdquor;, a-t-il souligné à propos de son nouveau technicien.

C’est ainsi que le Barça a annoncé la signature de Nicolás Laprovittola

| FCB

Il a également évoqué son ancien club lors d’un été au cours duquel Thomas Heurtel et Adam Hanga sont passés dans l’autre sens. “Ça va être bien. La saison est très longue et nous avons le temps de nous préparer. L’important est que Barcelone soit debout et se batte pour tout. Jouer contre le Real Madrid sera spécial, mais pas une revanche. C’est un classique, un match que tout le monde attend, mais il y a beaucoup de Barça-Madrid chaque année & rdquor;, a ajouté un ‘Lapro’ appelé à être un grand ‘écuyer’ pour Nick Calathes.

Jokubaitis notable

Alors que le FC Barcelone compte les jours pour son retour à l’entraînement la semaine prochaine, Le Lituanien Rokas Jokubaitis est toujours à Las Vegas pour jouer la Summer League avec les Knicks de New York dans sa tentative d’accélérer une passe à la NBA qui ne devrait pas arriver cet été.

Jokubaitis, laissé sur le banc contre les Lakers

| NYK

La nouvelle recrue du Barça a brillé hier matin face aux Lakers, il a brillé dans les huit minutes à peine que lui a accordées Dice Yoshimoto, l’entraîneur adjoint de Tom Thibodaeu et chargé de diriger les New-Yorkais en Summer League.

Le Lituanien a marqué huit points (2/3 sur des triples), a saisi deux rebonds défensifs et a volé un ballon, bien qu’il n’ait fait qu’une apparition dans la première partie. Après n’avoir pas joué dans la défaite contre les Raptors (79-89) et inscrit un triplé lors de la victoire contre les Pacers (94-86), le joueur du Barça pourrait encore disputer un dernier match contre les Pistons tôt samedi matin malgré le fait qu’en principe autrement convenu.