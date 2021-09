L’aptX Lossless de Qualcomm promet un véritable son de qualité CD via Bluetooth

Robert Triggs / Autorité Android

TL;DR

aptX Lossless est le premier codec audio Bluetooth à prendre en charge la musique de qualité CD au bit exact. La technologie fera partie des écosystèmes aptX Adaptive et Snapdragon Sound de Qualcomm. Attendez-vous à ce que les premiers produits aptX Lossless apparaissent en 2022.

Tenez les oreilles audiophiles ; vous pourrez enfin écouter un son de qualité sans perte via vos écouteurs Bluetooth. Qualcomm a levé le voile sur la dernière version de son codec audio Bluetooth : aptX Lossless.

Plongeant directement dans les détails de base, aptX Lossless est le premier codec audio Bluetooth à revendiquer un transfert au bit exact de l’audio de qualité CD (16 bits, 44,1 kHz) via Bluetooth. Enfin, vos écouteurs sans fil peuvent prendre en charge un son sans perte. La compression est toujours utilisée pour adapter le débit binaire de 1,4 Mbps du CD à la bande passante maximale plus limitée de 1 Mbps de Qualcomm, mais la société note qu’elle utilise une compression entièrement sans perte. Contrairement aux codecs Bluetooth avec perte existants, le flux audio à la sortie correspond exactement à l’entrée lors de l’écoute via aptX Lossless.

Avec le passage à aptX Lossless, Qualcomm améliore considérablement le débit de données par rapport à ses codecs aptX (352kbps) et aptX HD (576kbps) existants. En fait, il peut même dépasser le débit de données de 990 kbps de Sony LDAC. Cependant, le maintien de cette bande passante élevée est le problème clé et celui que Qualcomm dit avoir résolu grâce au contrôle et à l’optimisation de bout en bout de sa pile radio via son écosystème Snapdragon Sound. En tant que tel, Qualcomm note que Snapdragon Sound est une exigence pour aptX Lossless durable et qu’il a l’intention que tous les produits de marque prennent en charge le nouveau codec à l’avenir. Malheureusement, les nouvelles exigences matérielles signifient que les produits existants sont peu susceptibles d’être rétrocompatibles.

Heureusement, aptX Lossless n’est pas un autre codec autonome dans une liste sans cesse croissante. Au lieu de cela, il relève de la suite d’outils aptX Adaptive, ce qui signifie que les appareils bénéficieront également des autres fonctionnalités de codec de Qualcomm. Par exemple, le débit binaire audio passe de sans perte à 140 kbps sans interruption si vous vous promenez dans une zone avec de fortes interférences radio. Cela signifie que vous ne devriez pas rencontrer de problèmes ou d’abandons. aptX Adaptive prend également en charge la lecture 24 bits 96 kHz, mais avec une compression avec perte, et un mode dynamique à faible latence pour les joueurs et les appels vocaux.

La décision de Qualcomm de prendre en charge l’audio sans perte via Bluetooth est en partie due à la liste croissante de plates-formes de streaming musical qui prennent désormais en charge les formats sans perte. Apple Music, Amazon Music, Tidal et d’autres proposent des pistes haute résolution et/ou sans perte à diffuser et à télécharger. Mais pour tirer le meilleur parti de cette qualité audio via Bluetooth, il faut de nouveaux codecs et une implémentation matérielle et logicielle sans fil irréprochable. Le dernier codec audio Bluetooth de Qualcomm pourrait devenir le moyen d’écoute préféré des audiophiles qui souhaitent également profiter des avantages des écouteurs et des écouteurs Bluetooth.

Les produits aptX Lossless, avec la marque Snapdragon Sound et les tests d’interopérabilité, devraient arriver dans le courant de 2022.