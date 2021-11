Laqshya Media Group conceptualise la campagne #WantItFlauntIt OOH pour Hero Lectro E-cycles

La campagne englobe un mélange d’unités média grand format, de marques de cluster et d’autres médias

Laqshya Media Group a lancé une campagne OOH #WantItFlauntIt pour Hero Lectro E-cycles (qui fait partie de Hero Cycles Ltd). La campagne OOH a été exécutée dans plusieurs villes. La campagne englobe un mélange d’unités médias grand format, de marques de cluster et d’autres supports dans toutes les villes qui ont été utilisés pour créer un impact maximal et atteindre le public cible de la marque.

« Les vélos électriques sont globalement les véhicules les plus recherchés, même devant les scooters électriques ou les voitures électriques. En tant que leaders du marché et faisant partie de l’industrie depuis de nombreuses générations, nous nous sommes lancés dans un voyage pour faire connaître les vélos électriques et leurs énormes avantages. Notre nouvelle campagne #WantItFlauntIt est un pas dans cette direction et l’extérieur est une excellente plate-forme pour nous aider à faire passer le mot », a déclaré Rachit Gupta, directrice du marketing, Hero Lectro, lors du lancement de la nouvelle campagne OOH.

« Les vélos électriques sont à l’avant-garde de la mobilité urbaine de demain, que ce soit pour des raisons environnementales, un meilleur mode de vie ou simplement un mode de transport plus économique. Nous sommes heureux de réaliser cette campagne OOH pour la marque qui étend la catégorie depuis un an. Notre objectif est de laisser une impression durable à nos clients grâce à notre puissant effort de marque OOH », a déclaré Amarjeet Hudda, directeur de l’exploitation, Laqshya Solutions.

Créée en 1997, Laqshya est une agence de publicité en Inde. Depuis plus de deux décennies, l’entreprise s’est engagée à offrir des solutions médias diversifiées et innovantes. Parmi les clients de la publicité extérieure, citons Daikin, BharatPe, Tanishq, Zee TV, Vivo, entre autres.

