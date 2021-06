Laque au London Coliseum : Michael Ball dans une émission douce mais datée

Réviser en un coup d’œil

ré

Est-ce que je viens de regarder Michael Ball dans la plus longue audition de RuPaul’s Drag Race au monde? Je ne sais pas – mais j’ai aimé ça. Le premier homme d’État du théâtre musical britannique a adopté le fard à paupières pour reprendre son rôle d’Edna Turnblad dans Hairspray au London Coliseum, qui lui a valu un Olivier Award en 2008. Retardé par la pandémie, c’est la première grande comédie musicale à rouvrir après le verrouillage. Ball canalise quelque chose entre Hyacinth Bouquet et Betty Friedan, et je l’ai énormément apprécié. Le reste du spectacle, à propos d’un lycéen de grande taille à Sixties Baltimore, est plus un sac mélangé.

Situé dans les années 1960 à Baltimore, notre héroïne est Tracy Turnblad (Lizzie Bea), qui a de grands cheveux et des rêves encore plus grands. Elle souhaite auditionner en tant que danseuse dans son émission télévisée préférée, The Corny Collins Show, ce qui la mettra également à proximité de son coup de cœur, Link sosie de Timothée Chalamet (Jonny Amies). Maman Edna l’avertit qu'”ils ne mettent pas des gens comme nous à la télévision”, mais Tracy décroche le poste, malgré les protestations de la productrice Velma (Rita Simons) et de sa méchante fille Amber, car Collins pense qu’elle aidera à “mettre à jour” le spectacle. Personne ne marchande le fait qu’elle veuille le mettre à jour elle-même, en inaugurant une nouvelle ère d’intégration pour les interprètes noirs du spectacle.

Quelqu’un donne à Marisha Wallace son propre spectacle, stat

/ Tristram Kenton

J’aimerais annoncer ce spectacle doux et bien intentionné comme le grand et grandiloquent retour du théâtre musical dans le West End. Il a de bons chiffres et des performances remarquables (Marisha Wallace, qui a reçu une ovation debout lors de la soirée de la presse, a besoin de son propre spectacle, statistique), mais cela semble parfois fonctionnel et l’intrigue est datée. Tout cela donne l’impression que «les Blancs résolvent le racisme» – sans parler des paroles qui font sourciller «maintenant j’ai goûté au chocolat et je n’y retournerai jamais» – et la trajectoire de Tracy est trop nette et bien rangée.

LIRE LA SUITE

Mais il y a quelque chose de vertigineux à revoir de grosses perruques, des costumes et des routines de danse. C’est grossier de trop se plaindre d’un spectacle où une boule défroquée sort d’une boîte de laque géante, et Wallace est un knock-out. Shantay, la laque reste.