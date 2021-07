Laquelle de ces couleurs Galaxy Z Fold 3 préférez-vous ?

in

TL;DR

Dbrand a montré au moins certaines des options de couleur du Galaxy Z Fold 3 avant le lancement. Le noir, le vert et l’argent semblent être vos principales options. Samsung pourrait annoncer le téléphone pliable le 11 août.

Les couleurs sont une grande partie de tout lancement de téléphone Samsung, et cela semble plus vrai que jamais pour les débuts attendus du Galaxy Z Fold 3 cet été. Phandroid rapporte que Dbrand a peut-être déjà révélé les choix de couleurs du téléphone pliable de nouvelle génération via une page de produit, vous donnant une idée de ce à quoi vous attendre si vous achetez la vitrine technologique de Samsung.

Samsung fait bouger les choses cette fois-ci, à condition que les images de Dbrand (et les fuites passées) soient exactes. Au lieu d’avoir à choisir entre les couleurs noir et bronze comme avec le modèle existant, le Z Fold 3 sera disponible en vert forêt, argent et noir familier. Ce ne sont pas des teintes ostentatoires, mais elles sont certainement plus intéressantes si vous voulez afficher votre appareil premium.

Le fabricant du skin de l’appareil n’a pas confirmé qu’il s’agit de la conception finale du Z Fold 3, vous ne voudrez donc peut-être pas baser votre décision d’achat uniquement sur cette page et les couleurs que vous voyez. Cependant, le facteur de forme correspond à ce que Samsung a taquiné dans une vidéo promotionnelle plus tôt en juillet. Si tel est le cas, vous pouvez vous attendre à une nouvelle matrice de trois caméras et à un écran externe d’apparence familière.

Des rumeurs antérieures avaient laissé entendre que le Z Fold 3 serait compatible avec le stylet S Pen, Ultra Wideband et la charge sans fil inversée. Beaucoup s’attendent à ce que Samsung expédie le Galaxy pliable avec une puce Snapdragon 888 (ou 888 Plus) à l’intérieur, bien que nous ne comptions pas sur une rumeur de caméra selfie sous-écran.

Vous connaissez peut-être toute l’histoire du Z Fold 3 et de ses couleurs lors d’un événement Unpacked très attendu le 11 août. Pour l’instant, cependant, nous avons une question simple : quelle couleur est votre préférée ? Voulez-vous la subtilité du noir ou une option légèrement plus flashy comme le vert ? Faites-le nous savoir dans le sondage ci-dessous et dans les commentaires.