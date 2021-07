Laquelle des tablettes Apple est faite pour vous ?

L’humble iPad a parcouru un long chemin au fil des ans. Fini le temps où l’iPad n’était essentiellement qu’un iPhone grand écran. De nos jours, la tablette a son propre système d’exploitation dans iPadOS. Il est également compatible avec des tonnes d’accessoires qui en font sans doute un remplacement pour ordinateur portable. Apple propose cependant un certain nombre de modèles et, par conséquent, il peut être difficile de trouver le meilleur iPad pour vos besoins.

Devriez-vous opter pour l’iPad Pro ultra-cher? Ou s’en tenir à l’iPad d’entrée de gamme ? Ou peut-être obtenir quelque chose entre les deux ?

Nous avons utilisé tous les modèles d’iPad d’Apple et avons une bonne idée de qui devrait acheter quel modèle. Voici tout ce que vous devez savoir.

Meilleur iPad dans l’ensemble : iPad Air (2020)

Avantages: Design moderne et coloré, capteur Touch ID, excellentes performances

Les inconvénients: Pas d’identification de visage, la batterie est très bien

Apple a donné à l’iPad Air une refonte majeure l’année dernière, lui offrant la plupart des meilleures fonctionnalités proposées par le modèle Pro, dans un produit beaucoup plus abordable. L’appareil offre un bel écran bord à bord de 10,9 pouces, est disponible dans une gamme de superbes couleurs et a les performances nécessaires pour gérer à peu près tout ce que vous pouvez lui lancer.

Alors que le nouveau Pro propose la puce M1 ultra-puissante d’Apple, l’Air est plutôt livré avec un processeur Apple A14 Bionic. Ne vous inquiétez pas, l’A14 est toujours une puce incroyablement puissante et l’iPad Air fonctionnera toujours incroyablement bien. Avec l’A14 Bionic, vous obtiendrez également 64 ou 256 Go de stockage.

L’iPad Air offre un nouveau design à bords plats qui prend en charge le chargement de l’Apple Pencil, ainsi qu’un capteur Touch ID intégré directement dans le bouton d’alimentation, ce qui facilite l’accès à votre appareil. La tablette prend également en charge le même clavier magique que le Pro 11 pouces, ce qui signifie que vous pouvez essentiellement l’utiliser comme remplacement d’un ordinateur portable. En bas, il y a un port USB-C, vous pouvez donc utiliser la tablette avec une gamme d’accessoires.

Meilleur iPad pas cher : iPad 10,2 pouces (2019)

Avantages: Bon marché, même logiciel que les modèles plus chers

Les inconvénients: Seulement 32 Go de stockage dans le modèle de base, design daté

Tout le monde ne veut pas dépenser plus de 500 $ sur une tablette – et heureusement, vous n’êtes pas obligé de le faire. L’iPad d’entrée de gamme n’offre peut-être pas le même design et les mêmes performances que les modèles plus chers, mais il dispose toujours de l’excellent logiciel iPadOS d’Apple et fonctionne avec toutes vos applications préférées.

Le design de l’iPad d’entrée de gamme de 10,2 pouces est légèrement daté, mais il a toujours l’air plutôt bien. L’appareil a un front et un menton plus larges, avec un capteur Touch ID en bas. En bas, il y a un port Lightning – pas USB-C.

Sous le capot, la tablette reste assez puissante. L’appareil propose une puce Apple A10 Fusion, qui n’est pas aussi impressionnante que certains des autres modèles, mais peut toujours facilement gérer des choses comme le streaming vidéo, les médias sociaux et les jeux mobiles de base. Le modèle d’entrée de gamme dispose de 32 Go de stockage, mais il peut être mis à niveau pour offrir 128 Go.

L’iPad d’entrée de gamme commence à 329 $ et est disponible en argent, or ou gris sidéral.

Meilleur iPad pour les pros : iPad Pro 11 pouces (2021)

Avantages: Performances incroyables, Face ID, Center Stage fonctionne très bien

Les inconvénients: La mini-LED est réservée au plus gros modèle, cher

Si vous voulez un peu plus de punch, mais que vous n’avez pas besoin d’un écran géant, le modèle 11 pouces pourrait bien être la solution. L’iPad Pro a récemment reçu une mise à jour massive d’Apple pour inclure la même puce M1 que vous pouvez trouver dans l’iMac et le MacBook Air, ce qui signifie qu’il fonctionne également. En d’autres termes, si vous avez besoin d’un appareil pour travailler, l’iPad Pro devrait certainement faire l’affaire.

Bien sûr, l’iPad Pro propose également d’autres fonctionnalités, et elles se combinent toutes pour offrir une expérience premium. L’appareil offre Face ID pour une connexion rapide et un port USB 4 en bas, il prendra donc en charge la plupart des périphériques et accessoires les plus récents et les plus performants. L’appareil dispose également d’une caméra frontale ultra-large avec la nouvelle fonction Center Stage d’Apple, qui peut vous suivre dans une pièce. Cela fonctionne très bien.

Rassurez-vous, l’affichage sur l’appareil est impressionnant. Non, ce n’est pas l’écran Mini-LED proposé par le plus grand modèle d’iPad Pro, mais il offre toujours des couleurs magnifiquement vives et un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour une sensation de réactivité. Comme vous vous en doutez, l’iPad Pro prend en charge l’Apple Pencil de deuxième génération et le Magic Keyboard.

Alors quels sont les inconvénients ? Eh bien, le plus important est peut-être que l’iPad Pro 11 pouces n’est pas bon marché, avec un prix de départ de 800 $.

Meilleur grand iPad : iPad Pro 12,9 pouces (2021)

Avantages: Superbe affichage, jedes performances incroyables, Identité faciale, Center Stage fonctionne très bien

Les inconvénients: Très cher, énorme

Vous voulez le plus gros iPad que vous puissiez obtenir, et cela ne vous dérange pas de dépenser de l’argent pour l’obtenir ? L’iPad Pro 12,9 pouces est la tablette qu’il vous faut. C’est gros, incroyablement puissant et très cher.

Bien sûr, il y a certains avantages à débourser cet argent. Vous obtiendrez toutes les excellentes performances et fonctionnalités offertes par le plus petit modèle, ainsi qu’un écran Mini-LED. Maintenant, comme mentionné, l’affichage de l’iPad Pro 11 pouces est déjà incroyable. Mais la technologie Mini-LED sur le plus gros appareil fait passer les choses au niveau supérieur. La mini-LED permet essentiellement à l’iPad d’éteindre des zones de l’écran pour obtenir des noirs plus profonds et un contraste plus élevé. En gros, ça a l’air plus naturel.

Outre l’affichage époustouflant, vous bénéficierez toujours de l’impressionnante puce M1, de la prise en charge de fonctionnalités telles que Center Stage et de la possibilité d’utiliser l’iPad avec le Magic Keyboard et l’Apple Pencil de deuxième génération. C’est en fait un remplacement d’ordinateur portable viable pour de nombreux utilisateurs.

Comme mentionné, la tablette est chère. Le modèle de base coûte 1 100 $, et vous paierez un supplément pour le clavier magique et le crayon Apple si vous le souhaitez. Mais le compromis est une expérience incroyablement impressionnante dans son ensemble.

Meilleur petit iPad : iPad Mini (2019)

Avantages: Portable, relativement puissant

Les inconvénients: Conception vieillissante, pas d’identification de visage, pas trop bon marché

Peut-être êtes-vous à l’autre extrémité du spectre – préférez le plus petit iPad sur lequel vous pouvez mettre la main. Dans ce cas, l’iPad Mini est la tablette à obtenir. L’appareil n’est peut-être pas l’appareil le plus high-tech du marché, mais il est très portable et toujours plus que suffisamment puissant pour la plupart des cas d’utilisation.

Il est important de noter que nous nous attendons à un rafraîchissement de l’iPad Mini assez rapidement. Il y a eu beaucoup de rumeurs sur un iPad Mini qui ressemble à l’iPad Air de génération actuelle. Il vaut donc peut-être la peine d’attendre quelques mois jusqu’à ce que l’appareil de nouvelle génération sorte.

Si vous ne voulez pas vraiment attendre, vous obtiendrez toujours un excellent appareil. L’appareil arbore un design légèrement plus ancien, avec un bouton Touch ID en bas pour faciliter l’accès à votre appareil. L’écran mesure 7,9 pouces.

Sous le capot, l’iPad Mini est assez puissant. Il est doté d’un processeur Apple A12 Bionic, avec des quantités de stockage comprenant 64 Go ou 256 Go. L’appareil prend en charge l’Apple Pencil, mais uniquement le modèle de première génération – vous devrez donc être à l’aise avec le fait qu’il dépasse du bas de votre appareil pour le chargement.

