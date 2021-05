Lara Arruabarrena parvient à s’imposer lors du tour préliminaire de qualification aux dépens de la joueuse de tennis Carol Zhao

28/05/2021

Activé à 15:45 CEST

Lara Arruabarrena, L’Espagnol, numéro 191 de la WTA, a rempli les prévisions en remportant le tour de qualification précédent à Roland-Garros par 6-4 et 6-2 dans une heure et vingt-neuf minutes au Canadien Carol Zhao, numéro 324 de la WTA. Après ce résultat, la gagnante parvient à ajouter de nouveaux points à son classement pour pouvoir accéder au tournoi de Roland-Garros.

Les données recueillies sur le match montrent que l’Espagnole a réussi à briser le service de son adversaire 5 fois, a eu une efficacité de 70% dans le premier service, n’a commis aucune double faute et a réussi à gagner 60% des points de service. Quant à la joueuse canadienne, elle a réussi à briser le service de son adversaire deux fois, son efficacité était de 61%, elle a commis 3 doubles fautes et a réalisé 44% des points de service.

Dans le tournoi Paris (Open de France Indiv. Fem.) il y a auparavant une phase de qualification où les joueurs de tennis avec les classements les plus bas font face pour obtenir le plus grand nombre de points possible pour entrer dans le tournoi officiel avec le reste des candidats. Durant cette partie de la compétition, en particulier, 239 joueurs de tennis s’affrontent, dont 111 se qualifient directement parmi ceux qui se sont qualifiés directement, ceux qui ont passé les phases précédentes du tournoi et les joueurs invités. Il se déroule également du 24 mai au 12 juin sur terre battue extérieure.