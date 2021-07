Lara Cardinals signe le lanceur Luis Curvelo

in

Les Cardinaux de Lara a annoncé la signature du lanceur agent libre Luis Curvelo, ceci pour la saison 2021-2022 de la Ligue vénézuélienne de baseball professionnel (LVBP).

Selon un article de presse de l’organisation, Cardinaux de Lara ont été réalisés avec les services de Luis Curvelo, Le droitier de 20 ans espère faire ses débuts dans la saison 2021-2022 avec le crépuscule dans le LVBP.

L’équipe de Cardinaux de Lara continuer à préparer la saison à venir 2021-2021 de la LVBP et pour cette raison ils ont embauché lunest Curvelo, un jeune lanceur qui dans la Major League Baseball (MLB) appartient aux Mariners de Seattle.

Voici le rapport :

📝🆑 Le lanceur droit Luis Curvelo a signé avec #Cardenales en tant qu’agent libre. 🗓️ 20 ans

Direct jusqu’à 96 mph

💫 Emplacements cassés au-dessus de la moyenne Candidat immédiat à l’enclos des releveurs et dernier bras de manche pour le futur, un rôle qu’il remplit déjà en Classe A avec @Mariners. pic.twitter.com/4NvuXPYAWp – Lara Cardinals (@CardenalesDice) 20 juillet 2021

Curvelo inscrivez-vous en tant qu’agent libre et attendez avec impatience la campagne à venir 2021-2022 faites vos débuts dans le LVBP, étant un candidat lanceur pour renforcer considérablement l’enclos des releveurs Cardinaux de Lara, Comme il a une balle rapide à 96 mph et des terrains cassés avec une vitesse moyenne, quelque chose d’intéressant que le manager Carlos Mendoza aura dans son équipe.

Ce nouveau lanceur de la Cardinaux Il a un total de trois saisons d’expérience dans les ligues mineures de la MLB et sera sans aucun doute un plus pour ses débuts en MLB. LVBP, ayant de 2018 à aujourd’hui un dossier de 8-4, cinq arrêts, 2,75 ERA et un total de 112 retraits au bâton, des chiffres intéressants qui atterriront au Venezuela au cours de la saison 2021-2022.

En outre, Luis Curvelo rejoint Luis Contreras, en tant que lanceurs d’agent libre inexpérimentés dans le LVBP que Cardinaux de Lara acquis pour la saison 2021-2022.

