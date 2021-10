Lara Croft et le gardien de la lumière et le temple d’Osiris arrivent sur Nintendo Switch

Crystal Dynamics et Feral Interactive apportent Lara Croft et la gardienne de la lumière et Lara Croft et le temple d’Osiris à la Nintendo Switch.

Les jeux d’action-aventure inspirés de l’arcade marquent les débuts de la franchise Tomb Raider sur la console.

Les deux titres se concentrent sur l’exploration, la découverte, la plate-forme et la résolution d’énigmes, avec le multijoueur coopératif, la progression des personnages et le combat.

Sortis en 2010 sous forme numérique, Lara Croft and the Guardian of Light a atterri sur Xbox Live Arcade en août, suivi d’une sortie en septembre sur PC et PlayStation Network. Il a fait son chemin vers iOS en décembre.

Le jeu a reçu cinq lots de DLC comprenant de nouvelles cartes, des puzzles, différents personnages jouables et plus encore.

Dans ce document, Lara et l’ancien guerrier maya Totec, qui est également le chef de l’Armée de la Lumière, tentent d’arrêter l’esprit maléfique Xolotl et ses serviteurs avant l’aube du lendemain.

Dans la mythologie aztèque, Xolotl, jumeau du dieu serpent à plumes Quetzalcoatl, était le dieu du feu et de la foudre. Il est représenté avec une tête de chien sur un corps humain. Il était aussi le guide des âmes des morts et était aussi le dieu des monstres, des maladies, des difformités et des malheurs. Il est également présent dans la mythologie maya en tant que chien qui a apporté le feu à l’humanité et est également associé à la foudre.

Lara Croft et le temple d’Osiris se déroule dans les déserts d’Égypte et trouve Lara unissant ses forces avec le chasseur de trésor rival Carter Bell et les dieux emprisonnés Isis et Horus. L’objectif du quatuor est de vaincre la divinité maléfique Set. Pour ce faire, ils doivent combattre les éléments à travers des tombes afin de récupérer les pièces manquantes d’Osiris pour empêcher Set d’asservir l’humanité.

Pour une histoire à ce sujet, dans la mythologie d’Osiris, Set tue Osiris et démembre son corps. Après avoir dispersé les parties du corps de la divinité sur toute la surface de la terre, Set prend le contrôle du royaume d’Osiris pour régner avec son épouse, Nephthys. La déesse Isis, en deuil de son mari disparu, entreprend de récupérer les morceaux d’Osiris. Elle réussit à trouver toutes les pièces, et avec l’aide des dieux Thot et Anubis, ils ressuscitent Osiris assez longtemps pour qu’Isis puisse concevoir son fils, Horus.

Les deux jeux sortiront en 2022, avec une date exacte à partager à une date ultérieure.