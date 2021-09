Lara Logan dénonce la “honte de la trahison” de la sortie afghane

L’animatrice de Fox Nation, Lara Logan, a souligné mardi que laisser des armes militaires aux terroristes “n’est pas une situation acceptable”, déclarant à “Hannity” que le peuple américain avait besoin de “dirigeants qui vont diriger” en réponse au témoignage de hauts responsables sur le retrait de l’Afghanistan.

Lara Logan : Je n’ai pas entendu d’excuses auprès de tous les militaires américains, les anciens combattants et les soldats en service actif qui se sont littéralement tenus côte à côte avec les forces d’opérations spéciales afghanes qui se battent encore aujourd’hui et je leur ai présenté des excuses pour les avoir entraînés dans la honte absolue de la trahison, c’est là où nous en sommes. Et vous savez ce qu’il y a d’autre? Nous n’avons entendu aucune mention de ce que nous allons faire à ce sujet. Droit?

Tout le monde agit comme si c’était fini. C’est une sorte d’accord conclu et nous avons donc besoin d’une reddition de comptes. Mais qu’en est-il si nous avons besoin d’action pour inverser ce qui s’est passé maintenant ? Pourquoi acceptons-nous, en tant que peuple américain, que toutes ces armes, plus de 80 milliards de dollars de matériel militaire avancé, doivent être entre les mains de nos ennemis, doivent être entre les mains de terroristes et doivent être entre les mains de nos adversaires, comme la Chine, le Pakistan et l’Iran ? Ce n’est pas une situation acceptable. Ce n’est pas bien pour le général Milley de s’asseoir là comme un petit écolier pathétique et de dire : ‘oui, l’Amérique est moins sûre.’ Nous n’avons pas besoin de ça d’un général. Nous avons besoin d’un général qui va diriger. C’est ce que nous, le peuple, demandons, les dirigeants qui vont diriger. Et tu sais quoi? Ils vont avoir des comptes à rendre. Nous, les gens, allons obtenir des comptes parce que c’est leur gouvernement, c’est en fait leurs militaires et ce sont en fait leurs institutions.

