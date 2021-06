Lara Trump ne se présentera pas pour le siège du Sénat de Caroline du Nord après tout ⋆ 10z viral

Donald Trump a été démis de ses fonctions en 2020, mais il a clairement indiqué qu’il s’attendait à rester impliqué dans la politique. Et on s’attendait également à ce que le patriarche ne soit pas le seul Trump à solliciter une fonction publique.

Donald Trump Jr. a laissé entendre qu’il pourrait vouloir se présenter à la mairie de New York à un moment donné. Son père a jeté l’eau froide sur l’idée, cependant, en disant qu’un républicain ne pouvait pas gagner dans la ville.

Il y avait aussi des rumeurs selon lesquelles Ivanka Trump pourrait briguer un siège au Sénat en Floride. Elle a cependant mis fin à ces rumeurs lorsqu’elle a manifesté son soutien à Marco Rubio.

Le membre de la famille Trump le plus susceptible de se présenter aux élections était Lara Trump. L’épouse d’Eric Trump avait laissé entendre qu’elle chercherait un siège au Sénat de Caroline du Nord dès le départ à la retraite de Richard Burr. Samedi soir, cependant, Lara Trump a annoncé qu’elle courrait après le siège.

La belle-fille de l’ancien président a déclaré à une foule de Caroline du Nord qu’en raison de l’âge de ses enfants, «il va être très difficile pour moi de participer à cette course au Sénat en ce moment. Mais je dis non pour le moment, pas non pour toujours.

Donald Trump est ensuite sorti pour apporter son soutien à Ted Budd. Il a dit aux 1200 participants : « Ce monsieur va être votre prochain sénateur. Il sera quelqu’un dont vous serez si fier. Il se battra comme un diable. Il se battra comme personne ne se bat.

