Lara Trump rejette la réintégration de Trump sur Fox News ⋆ .

Contributeur de Fox News et candidat présumé au Sénat Lara Trump a été interrogée sur des informations récentes selon lesquelles son beau-père, ancien président Donald Trumpp, dit aux gens qu’il s’attend à être « réintégré » à la Maison Blanche en août. Mme Trump a affirmé qu’elle ignorait cette idée, mais a ajouté: “il y a peut-être quelque chose que je ne sais pas”, tout en se moquant des médias qui ont raconté cette histoire en suggérant qu’ils sont anti-Trump.

Le commentaire est venu lors d’une interview jeudi matin sur Fox & Friends, ce qui est remarquable pour plusieurs raisons, notamment que Fox News a presque entièrement ignoré le rapport selon lequel Trump dit aux gens qu’il reviendra à la présidence en août. Bien sûr, aucun processus juridique ou constitutionnel ne permettrait une telle chose.

L’entretien largement convivial s’est terminé avec le co-animateur Brian Kilmeade en disant : « Qu’en est-il de cette histoire selon laquelle le président Trump pense qu’il va être nommé au pouvoir en août ? Est-ce vrai? Vous en a-t-il parlé ? Parce que je pense que 24 heures sur 24, d’autres réseaux fonctionnent avec cette histoire. »

Mme Trump a commencé par se moquer des médias qui couvraient le rapport original. “Eh bien, je pense que vous devriez jeter un œil à qui sont ces réseaux et qui diffuse cette histoire”, a-t-elle déclaré. du New York Times Maggie Haberman a écrit le rapport initial sur Twitter, qui a été largement discuté sur CNN et MSNBC et également rapporté par Washinton Post.

“Pour autant que je sache, il n’est pas prévu que Donald Trump soit à la Maison Blanche en août”, a précisé Mme Trump, ajoutant: “Peut-être qu’il y a quelque chose que je ne sais pas, Brian, mais non.”

“Je pense que beaucoup de gens s’énervent à propos de quelque chose simplement parce qu’il n’y a peut-être pas eu assez de recul, vous savez, du côté républicain”, a-t-elle poursuivi. “Non, je n’ai entendu aucun projet d’installation de Donald Trump à la Maison Blanche en août.”

Kilmeade s’est ensuite moqué de ses concurrents de l’information par câble, ajoutant: “Vous venez de faire exploser toute leur programmation pour les 72 prochaines heures.”

