L’Arabie saoudite a construit le premier circuit 5G de Formule 1 pour améliorer l’expérience des fans

Dans une première pour la Formule 1, le circuit de la corniche de Djeddah utilisera le réseau 5G, qui plongera les spectateurs plus profondément dans l’action que jamais.

Après avoir effectué son voyage inaugural au Qatar, la F1 se dirige désormais vers un autre nouveau territoire, cette fois l’Arabie saoudite pour l’avant-dernière manche de la campagne 2021.

Alors que le Grand Prix du Qatar s’est déroulé sur le circuit international déjà établi de Losail, la piste du Grand Prix d’Arabie saoudite a été construite à partir de zéro, un circuit urbain à grande vitesse situé dans la ville de Djeddah.

Et avec ce circuit étant le premier à utiliser le réseau 5G, la technologie de communication sans fil la plus rapide actuellement disponible, Martin Whitaker, directeur du circuit de la corniche de Jeddah, a déclaré que les fans pourront s’immerger dans l’action de la Formule 1 à un tout nouveau niveau.

S’adressant à RacingNews365.nl, il a déclaré : « Dans un laps de temps relativement court, ce circuit a été construit et en même temps, nous pouvons dire que c’est l’un des circuits les plus modernes, voire les plus modernes au monde.

« Par exemple, nous sommes le premier circuit de F1 au monde à utiliser le réseau 5G. En conséquence, nous sommes en mesure de donner encore plus d’action aux fans dans les tribunes. Ils peuvent utiliser leurs appareils et vivre encore plus intensément la course sur notre circuit.

« C’est formidable de voir à quel point les gens sont innovants ici et comment nous posons de bonnes bases pour les courses qui suivront sur cette piste. »

Le circuit de la corniche de Djeddah en lui-même n’est pas le résultat final, en fait il fait partie d’une initiative appelée Vision 2030, le projet de l’Arabie saoudite visant à diversifier son économie et à réduire sa dépendance au pétrole.

« C’est très beau et impressionnant de voir ce que les gens ici en Arabie saoudite ont accompli au cours de l’année écoulée. Nous avons travaillé très fort pour mettre de l’ordre dans le circuit et nous avons réussi », a déclaré Whitaker.

« Ils travaillent ici sur une belle vision appelée Vision 2030. Dans ce projet, le circuit de F1 fait partie, mais ce n’est qu’une partie de ce qu’ils construiront.

« Vous pouvez voir que le pays est capable de mettre sur pied de grands projets et c’est pourquoi j’ai hâte de voir ce qui sera réalisé dans les années à venir. Il est clair que le pays est ambitieux et c’est également évident quand on voit à quel point tout est international ici en Arabie saoudite.

« Nous travaillons ensemble dans une entreprise très internationale et cela rend ce projet de circuit très intéressant.

« L’entreprise internationale et la manière dont le projet Vision 2030 est structuré me donnent une grande satisfaction. Grâce à cela, je peux aider de nombreux jeunes d’Arabie saoudite sur leur chemin et c’est une très belle chose à faire.