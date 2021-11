L’Arabie saoudite annonce le lancement de la première ligue de football féminin

13/11/2021 à 18:38 CET

La Fédération saoudienne de football annoncé ce samedi le lancement de la première ligue professionnelle de football féminin, qui débutera le 22 novembre avec la participation de 16 équipes, à l’heure où le royaume ultra-conservateur tente de donner une image d’ouverture à l’étranger.

La Fédération a déclaré dans un communiqué que la compétition nationale se déroulera en deux phases, auquel participeront 16 équipes de trois régions du royaume. Les matchs se joueront dans trois villes : la capitale, Riyad ; Djeddah, au bord de la mer Rouge ; et dans la ville portuaire de Dammam, dans l’est de l’Arabie saoudite. Chacune de ces régions aura la participation de six équipes, à l’exception de Dammam qui en comptera quatre.

De même, le premier trois équipes au classement à Riyad et Djeddah et les deux premières à Dammam Ils se qualifieront pour la phase finale du championnat, qui se déroulera au stade King Abdullah de Djeddah début 2022.

Dans les déclarations faites dans la déclaration, le président du conseil d’administration de la Fédération, Hasan al Moshel, a déclaré que le lancement de la première ligue était l’un des objectifs de l’instance lorsqu’elle a créé, en 2017, une équipe spéciale pour le football féminin.

Pour sa part, le membre à la direction de la Fédération, Lamia ben Bahyian, a qualifié d' »indescriptible » l’annonce que « le rêve de la ligue féminine saoudienne se réalise ».

Mi-septembre, l’Arabie saoudite a ouvert des centres de formation pour les filles et les jeunes femmes saoudiennes afin de promouvoir le sport auprès des femmes, et notamment de promouvoir la première ligue officielle et la première équipe de football féminin du royaume ultra-conservateur.

Déjà en 2019, une équipe de jeunes Saoudiens a participé à un championnat de football féminin avec d’autres équipes non officielles des voisins arabes du golfe Persique, et a réussi à terminer troisième. Jusqu’en 2017, les filles ne suivaient pas d’enseignement de l’éducation physique dans les écoles publiques d’Arabie saoudite et, en 2018, les autorités ont autorisé les femmes à entrer dans les stades pour la première fois.