Le mouvement politique et armé islamiste a déclaré avoir tiré 14 drones sur plusieurs villes du pays du Moyen-Orient, dont les installations de Saudi Aramco à Djeddah. Le porte-parole militaire des Houthis a déclaré lors d’une conférence de presse que le groupe avait également attaqué des cibles militaires à Riyad, Djeddah, Abha, Jizan et Najran.

Cependant, leur déclaration mentionnait le mauvais nom de l’aéroport international de Djeddah.

Ils ont également mentionné le mauvais emplacement pour la base du roi Khalid, affirmant qu’elle se trouvait à Riyad alors qu’elle se trouve en réalité dans le sud du royaume.

Un porte-parole de l’armée a tweeté : « Les forces armées, avec l’aide de Dieu Tout-Puissant, feront face à une escalade jusqu’à ce que l’agression cesse et que le siège soit levé. »

La coalition dirigée par l’Arabie saoudite a riposté en attaquant 13 cibles lors d’une opération militaire contre les Houthis au Yémen, a annoncé l’agence de presse officielle saoudienne SPA.

L’opération a touché des dépôts d’armes, des systèmes de défense aérienne et des systèmes de communication de drones dans les provinces de Sanaa, Saada et Marib, a indiqué la coalition.

La raffinerie d’Aramco à Djeddah a été déclassée en 2017, mais elle y possède une usine de distribution de produits pétroliers que les Houthis avaient précédemment ciblée en mars.

Les Houthis ont lancé à plusieurs reprises des attaques transfrontalières contre l’Arabie saoudite à l’aide de drones et de missiles depuis que la coalition est intervenue au Yémen en mars 2015 après que le mouvement a renversé le gouvernement soutenu par l’Arabie saoudite de la capitale, Sanaa.

Les efforts menés par les Nations Unies et les États-Unis pour organiser un cessez-le-feu au Yémen sont au point mort.

Le conflit, considéré comme une guerre par procuration entre l’Arabie saoudite et l’Iran, est dans une impasse militaire depuis des années.

Les Houthis lancent une offensive à Marib, le dernier bastion nord du gouvernement internationalement reconnu, ainsi que dans d’autres régions du Yémen.

Le mouvement Houthi est un mouvement politique et armé islamiste qui a émergé de Sa’dah dans le nord du Yémen dans les années 1990.

Les Houthis ont pris le contrôle de la majeure partie du nord du territoire yéménite.

Depuis 2015, ils résistent à l’intervention militaire dirigée par les Saoudiens au Yémen qui prétend chercher à rétablir le gouvernement yéménite internationalement reconnu au pouvoir.

Le groupe militant État islamique a attaqué tous les principaux partis du conflit, y compris les Houthis, les forces de Saleh, le gouvernement yéménite et les forces de la coalition dirigée par l’Arabie saoudite.

Les Houthis ont lancé des attaques répétées de missiles et de drones contre des villes saoudiennes, largement considérées comme une guerre par procuration entre l’Arabie saoudite et l’Iran.

En mars de l’année dernière, plus de 7 000 personnes avaient été tuées au cours du conflit en cours, selon l’ONU, mais on pense que ce chiffre est bien plus élevé.

L’Armed Conflict Location and Event Data Project (ACLED), basé aux États-Unis, a déclaré en octobre 2019 qu’il avait enregistré plus de 100 000 morts, dont 12 000 civils tués lors d’attaques directes.

Plus de 23 000 décès ont été signalés en 2019, ce qui en fait la deuxième année la plus meurtrière de la guerre à ce jour.

Plus à venir…