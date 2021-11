L’Arabie saoudite dans une course contre la montre pour accueillir son premier Grand Prix de F1 en décembre

Le temps presse pour que le circuit urbain d’Arabie saoudite soit terminé pour le grand prix inaugural du pays, Michael Masi déclarant « qu’il y a beaucoup à faire ».

Les travaux ont commencé en avril sur le circuit de la ville de Jeddah, conçu par Hermann Tilke, qui a été présenté comme le «circuit urbain le plus rapide du monde» et devrait accueillir le Grand Prix d’Arabie saoudite jusqu’en 2024, date à laquelle le nouveau complexe urbain de sport automobile de Qiddiya devrait être opérationnel et fonctionnement.

Mais avec l’événement de cette année prévu pour le week-end du 3 au 5 décembre, les constructeurs sont maintenant dans une course contre la montre pour tout préparer alors que le circuit est sur le point d’être terminé.

Début octobre, il a été signalé que des travaux se poursuivaient 24 heures sur 24 dans le complexe situé dans la zone de la Corniche, littéralement à quelques mètres de la mer Rouge.

La Formule 1 a récemment fait un reportage sur les lieux et il était clair qu’une grande partie de l’infrastructure n’était pas encore prête, tandis que le directeur de course de la FIA, Masi, a confirmé qu’il avait également rendu visite et que ses paroles n’étaient pas exactement convaincantes à 100% que tout sera signé en temps.

« J’étais là-bas il y a quelques semaines et il s’y passe évidemment beaucoup de choses », a déclaré Masi, cité par The Race. « Il y a énormément de travail en parallèle.

« Mais la FIA et la F1 reçoivent des mises à jour quotidiennes de la situation et cela progresse très, très rapidement.

« Oui, il y a beaucoup à faire. Il n’y a rien à nier là. Je pense que tout le monde reconnaîtra qu’il y a beaucoup à faire.

« Mais je suis toujours confiant dans la poursuite de la course. »

Aucun mot ne peut décrire à quel point la corniche de Djeddah est belle ! Plus que cinq semaines avant notre COURSE dans le #F1 stc #SaudiArabianGP ! 😄🏁#فورمولا1_في_السعودية #نسابق_المستقبل #OvertakeTheFuture pic.twitter.com/rZllE7pJk0 – F1 stc GP d’Arabie saoudite (@SaudiArabianGP) 1er novembre 2021

Avec une longueur de 3,837 milles, Djeddah sera non seulement le plus long circuit urbain de F1, mais aussi le deuxième plus long du calendrier derrière Spa.

Masi a comparé le stress de sa construction à des projets similaires en Inde et en Corée, qui ont été des ajouts de courte durée à la liste de Formule 1.

« Les deux se sont déclenchés, aucun problème du tout, et je suis assez confiant que l’Arabie saoudite sera exactement la même », a-t-il déclaré.

L’Australien a ajouté que tous les aspects liés à la piste et à la sécurité à Djeddah sont les « choses critiques » qui doivent être prêts et qu’il n’a « aucune inquiétude de ce point de vue ».

« Ils se conformeront à toutes les exigences de sécurité », a-t-il déclaré. « Je suis très confiant de cela. »

Quant à ne pas répondre à ces exigences, Masi a déclaré qu’il était « très, très optimiste et confiant que nous n’allons même pas nous approcher ».

Il a ajouté : « Tous ceux que nous utilisons normalement sont là en force et font un travail fantastique.

« Il y a des zones qui sont absolument complètes. La qualité du travail est fantastique, de première classe.

« Ils finiront. J’ai confience. »

