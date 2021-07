L’Arabie saoudite envisage une candidature conjointe à la Coupe du monde 2030 avec l’Italie pour rivaliser avec une éventuelle coalition de la Grande-Bretagne et de l’Irlande

L’Arabie saoudite envisage une candidature conjointe pour la Coupe du monde 2030 avec l’Italie, selon des rapports.

Selon ., le pays du Golfe – à 2 000 milles de l’Italie, championne de l’Euro 2020 – s’est associé au Boston Consultancy Group, basé aux États-Unis, pour envisager une offre conjointe.

. – .

La dernière Coupe du monde en 2018 a été accueillie par la Russie, avec la France sacrée championne

Cependant, le rapport affirme que les plans ne sont pas aussi farfelus qu’il y paraît.

Il a été suggéré que les Saoudiens pourraient faire équipe avec l’Égypte et le Maroc pour former un MENA [Middle East and North Africa] partenariat, dans une tentative qui réunirait les confédérations africaines et asiatiques de football.

Cependant, bien que cela ait un sens géographique, cela obligerait l’Égypte et le Maroc à apporter des améliorations significatives à leurs infrastructures, et soulève également des inquiétudes quant à l’impact économique et aux problèmes de sécurité potentiels.

On prétend donc qu’une coalition européenne serait l’option la plus sensée malgré les défis géographiques évidents.

L’Athletic affirme avoir été informé par “plusieurs sources” que l’Italie est le candidat le plus probable.

Alors que l’Italie a accueilli quatre grands tournois de football, le pays n’a pas investi sérieusement dans ses stades depuis la Coupe du monde italienne 90 – c’est là que les Saoudiens riches en pétrole pourraient aider.

.

L’Italie a propulsé l’Angleterre à la gloire de l’Euro 2020 à Wembley et a été sacrée championne d’Europe pour la deuxième fois

L’Arabie saoudite est déjà prête à accueillir la Super Coupe d’Italie cette saison – champions de Serie A contre vainqueurs de la Coppa Italia – après avoir déjà organisé l’ouverture de la saison pour les deux dernières campagnes.

Jeudi, le président de la fédération italienne de football, Gabriele Gravina, a déclaré que l’Italie “évaluera une candidature italienne au Championnat d’Europe 2028 et à la Coupe du monde 2030, au cours desquelles est célébré le centenaire du championnat du monde”.

Le processus d’appel d’offres pour l’édition 2030 du plus grand tournoi de football au monde n’en est qu’à ses débuts.

Boris Johnson a confirmé en mars que la Grande-Bretagne et l’Irlande voulaient « ramener le football à la maison » à l’été 2030.

Plus tôt cette semaine, le Premier ministre a insisté sur le fait que le Royaume-Uni avait un “très bon dossier” pour accueillir la Coupe du monde 2030 malgré des scènes de chaos au stade de Wembley pour la finale de l’Euro 2020.

. – .

Johnson prévoit de « ramener le football à la maison » en 2030

Les fans de Ticketless, décrits comme des ” ivrognes ivres ” par le directeur général de la Football Association, Mark Bullingham, ont pu entrer dans le stade pour le match entre l’Angleterre et l’Italie, avec des informations selon lesquelles les détenteurs de billets valides avaient peur d’affronter des personnes qui avaient volé leur des places.

Répondant à une question de POLITICO lors d’une conférence de presse à Downing Street lundi, Johnson a admis que l’entreprise serait “un processus long et difficile”, mais a déclaré que le Royaume-Uni et l’Irlande avaient “un très bon dossier”.

“C’était dommage qu’une petite minorité ait essayé hier de le gâcher ou se soit mal comporté mais je ne pense pas que cela a nui à l’atmosphère, certainement pas dans le stade lui-même”, a-t-il déclaré.