L’Arabie saoudite et les réserves des pilotes de F1 pour les droits de l’homme

26/07/2021 à 17h20 CEST

Le prince Khalid Bin Sultan Al Faisal, président de la Fédération saoudienne des sports mécaniques et du motocyclisme et promoteur de Le Grand Prix d’Arabie saoudite, qui fera ses débuts au calendrier de la Formule 1 en décembre de cette année, assure qu’il a déjà rencontré certains des pilotes pour répondre aux préoccupations qui existent concernant le respect des droits de l’homme dans son pays et s’engage à continuer de le faire avant et pendant l’événement.

Le prince saoudien invite les pilotes à venir dans son pays quelques jours avant le grand prix, qui se tiendra du 3 au 5 décembre, pour se faire une opinion avant de juger à l’avance.

“J’ai rencontré à Silverstone quelques chauffeurs. Je ne dirai pas leurs noms, mais Lewis Hamilton n’en faisait pas partie. J’ai répondu à leurs préoccupations et leur ai parlé ouvertement”, a déclaré le prince. Khalid Bin Sultan Al Faisal dans des déclarations publiées par motorsport.com.

Lewis Hamilton a déjà évoqué le problème posé par les droits de l’homme dans certains pays où la F1 est en compétition et s’est adressé aux autorités de Bahreïn traiter la question dès le début de l’année.

Le prince Khalid Bin Sultan Al Faisal répond aux inquiétudes d’Hamilton et des autres pilotes : “Je leur ai dit bon, je ne vais rien vous dire, venez en Arabie saoudite et voyez. Et si vous voulez venir ici avant la course, vous pouvez venir, et jugez par vous-même. Dites-le. Cela dit à propos de mon pays, vous feriez mieux de venir voir par vous-même, rencontrer la population locale, et ensuite vous pourrez vous faire votre opinion. Vous avez sûrement des amis dans des équipes qui sont venues en Formule E ou à Dakar. Vous pouvez leur demander, et ils peuvent vous donner leur avis. Ils peuvent venir et avoir l’opportunité de voir notre pays librement, et ensuite ils peuvent exprimer leur opinion sur notre pays, car nous sommes sûrs de ce que nous progressons et où nous allons . Nous n’avons donc aucun problème à en discuter”.

La décision de disputer un grand prix en Arabie saoudite, comme cela s’est produit avec le Rallye Dakar, a été fortement critiquée par des entités telles que Amnistie internationale, qui estime que le sport “fait partie des efforts du pays pour laver son image lamentable sur les droits de l’homme”.