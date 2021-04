L’Arabie saoudite, pays du pétrole, se tourne vers les énergies renouvelables

04/05/2021 à 09:32 CEST

Le gouvernement saoudien a déjà lancé son ambitieux plan national d’énergies renouvelables, qui anticipe le déclin du pétrole comme principale source d’énergie. D’énormes champs photovoltaïques et une usine d’hydrogène sont ses projets les plus importants, et ils sont déjà en cours. Plusieurs entreprises espagnoles du secteur ont soumis leurs offres dans le cadre d’appels d’offres ouverts pour attribuer des marchés.

En Arabie saoudite, il n’y a plus que des déserts de sable. Il y a aussi des déserts formés par des panneaux solaires dont la vision s’étend jusqu’à l’horizon et occupe tout ce que l’œil peut voir.

Le royaume de Saoud, emblème par excellence de l’industrie pétrolière, qui depuis des décennies a inscrit le rythme énergétique mondial comme l’une des plus grandes puissances hydrocarbonées, a maintenant décidé de passer aux énergies renouvelables.

Le gouvernement a lancé il y a quelques années un plan stratégique ambitieux (le programme national des énergies renouvelables) dans le but de faire face à la baisse déjà incontestable du pétrole, une baisse qui, bien que pas encore clairement perceptible, le sera sans doute dans très peu d’années.

L’Arabie saoudite mise beaucoup sur deux fronts majeurs: l’énergie photovoltaïque et l’hydrogène, dont elle veut devenir le premier exportateur mondial.

La chaîne Bloomberg a récemment rapporté que le royaume construit une usine d’un budget de 5 milliards de dollars pour créer de l’hydrogène carburant destiné à l’exportation.

L’hydrogène est considéré comme l’alternative la plus écologique pour remplacer les hydrocarbures dans une multitude d’utilisations, notamment le transport aérien, maritime et terrestre. Son seul résidu est la vapeur d’eau.

L’usine Helios, c’est ainsi que cette usine s’appellera, aura la capacité de générer 650 tonnes d’hydrogène par jour, un volume qui permettra au royaume saoudien d’avancer sur un marché qui, comme tous les autres, sera caractérisé par une forte concurrence lors de sa consolidation. Le pays ne veut pas être pris au dépourvu par la nouvelle course qui se profile à l’horizon immédiat pour remplacer le pétrole et le gaz.

L’usine sera située à Neom, la ville à mi-chemin entre la fantaisie et la science-fiction que l’Arabie saoudite est en train de construire au milieu du désert et qui veut devenir la plus moderne et la plus avancée de la planète.

La ville doit fonctionner aux énergies renouvelables et des milliards d’euros y sont investis. Neom sera le paradis de la technologie: il suffit de dire que certaines de ses activités seront la création de nuages ​​artificiels pour réguler le climat et une utilisation généralisée de l’intelligence artificielle.

La méthode que vous utiliserez sera électrolyse à l’eau de mer, un système dans lequel les experts voient encore de nombreux inconvénients, même si des découvertes continuent à être faites qui ouvrent la voie à cette technique. Il consiste à prélever de l’eau de mer pour séparer ses molécules H2O en hydrogène d’une part et en oxygène d’autre part.

L’ensemble de l’usine utilisera, pour son fonctionnement, des énergies renouvelables, basées principalement sur le soleil et le vent, matière première inépuisable dans les immenses déserts saoudiens.

Cependant, pour que la production d’hydrogène soit vraiment en concurrence avec le pétrole, il y a un long chemin à parcourir. Qu’il suffise de dire que, selon Bloomberg, les 650 tonnes par jour attendues équivaut à 15 000 barils de pétrole par jour. Mais celui que le pays exporte actuellement pas moins de sept millions de barils par jour.

Énergie solaire: 200 gigawatts d’ici 2030

Quoi qu’il en soit, le pays des cheikhs s’est déjà lancé dans un pari qu’il ne veut pas perdre. L’autre grand front d’action est l’énergie photovoltaïque.

Le gouvernement saoudien a déjà commencé la construction du plus grand complexe d’énergie solaire au monde. Le projet comportera plusieurs phases, dont la première a déjà commencé. Le processus comprend la construction de deux usines, qui auront une puissance de 7,2 gigawatts

Ce macro-projet solaire en Arabie saoudite prévoit d’atteindre une capacité installée de pas moins de 200 gigawatts d’ici 2030, ce qui équivaut à près des deux tiers de la capacité mondiale dans ce type d’énergie propre et renouvelable.

La banque japonaise Softbank financera ce projet, qui pourrait impliquer un investissement de 45 000 millions de dollars dans les cinq prochaines années.

L’Espagne aspire à prendre le train en marche de la révolution énergétique saoudienne.

Il y a quelques jours, le Bureau de développement de projets d’énergie renouvelable en Arabie saoudite (REPDO) a publié une liste de soumissionnaires pré-qualifiés pour l’appel d’offres de 1,2 GW sur l’énergie solaire qu’il a lancé fin janvier.

La liste comprend 49 soumissionnaires, dont certains des plus importants de l’industrie solaire mondiale. Les sociétés espagnoles Solarpack, Acciona, Abener (filiale d’Abengoa) et TSK participeront, ainsi que la société française EDF et Total Solar.

Il existe également des sociétés allemandes, chinoises, canadiennes, sud-coréennes et japonaises, ainsi que des Saoudiens, des Américains et des Indonésiens.

L’Arabie utilisera le troisième cycle du programme national d’énergie renouvelable du royaume pour sélectionner des développeurs pour construire quatre projets d’énergie solaire, qui auront des capacités de production de 80 MW, 120 MW, 300 MW et 700 MW, respectivement.

Le gouvernement saoudien a déclaré que les projets sélectionnés doivent avoir au moins 17% de contenu local.

En mars, le Bureau de développement de projets d’énergie renouvelable a déclaré que le deuxième cycle du programme – conçu pour allouer 1,5 GW de capacité solaire à grande échelle – avait attiré 250 soumissionnaires.

Lors de la première phase du programme d’approvisionnement, REPDO a alloué 300 MW de capacité solaire à une seule installation: le projet solaire de Sakaka, qui est déjà en fonctionnement.

«Nous serons une nouvelle Allemagne en matière d’énergie renouvelable»., a déclaré le ministre de l’Énergie, le prince Abdulaziz Bin Salman

Article de référence:

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-03-07/saudi-arabia-s-plan-to-rule-700-billion-hydrogen-market

Cela peut vous intéresser: ce sera la ville ultra-futuriste Neom que l’Arabie saoudite est en train de construire