L’Arabie saoudite pourrait remplacer Abu Dhabi comme dernière course de F1 de 2021 · .

La saison 2021 de Formule 1 pourrait se terminer en Arabie saoudite au lieu d’Abou Dhabi comme prévu initialement, a appris ..

Le changement envisagé verrait le Grand Prix d’Arabie saoudite sur le nouveau circuit de la corniche de Djeddah échanger les week-ends avec le Grand Prix d’Abou Dhabi à Yas Marina.

Le changement serait à l’étude car les Émirats arabes unis figurent sur la liste des pays de la «zone rouge» de la Grande-Bretagne. Le personnel de F1 en visite à Abu Dhabi devrait donc se mettre en quarantaine pendant 10 jours à son retour de course le 12 décembre.

Faire avancer Abu Dhabi d’une semaine permettrait à la majeure partie de cette période d’expirer pendant le week-end du Grand Prix d’Arabie saoudite, qui deviendrait la dernière course du calendrier.

Le prince Khalid Bin Sultan Al Faisal, président de la fédération saoudienne de sport automobile, a déclaré que les promoteurs de la course de Djeddah n’avaient pas été approchés au sujet d’un éventuel échange de dates.

Données de piste: Circuit de la corniche de Djeddah“Personne n’a mentionné quelque chose comme ça, mais si quelque chose aide la Formule 1, je dois y retourner pour voir si c’est quelque chose que nous sommes prêts à faire”, a-t-il déclaré en réponse à une question de .. «Mais pour le moment, personne ne l’a mentionné, donc je ne peux pas commenter une chose comme celle-ci.

“Je sais par contrat qu’Abu Dhabi veut être la dernière course. Pour nous, je préfère ne pas être la dernière course, mais si c’est quelque chose qui va aider la Formule 1, alors nous pourrons peut-être en discuter avec eux.

L’Arabie saoudite a un créneau tardif sur le calendrier de cette année pour accueillir la construction de son nouveau site. Le prince Khalid a déclaré que les promoteurs préféreraient avoir une date plus tôt dans les saisons à venir.

La course saoudienne de cette année pourrait également voir la troisième course du nouveau week-end de course de qualification de sprint de Formule 1, qui a fait ses débuts au Grand Prix de Grande-Bretagne la semaine dernière. Le prince Khalid a été impressionné par le format révisé.

“J’étais là-bas à Silverstone le week-end dernier et j’ai vraiment apprécié ça en tant que spectateur et promoteur”, a-t-il déclaré.

« Je pense que c’est bien – vous avez plus de courses pour voir plus d’action samedi et toujours les qualifications. Si vous vous qualifiez en pole, cela ne veut pas dire que vous commencez la course depuis la pole donc cela va mettre la pression sur les équipes et les pilotes donc j’ai vraiment apprécié. Nous adorerions faire partie des pays qui organisent la course de sprint. »

La Formule 1 recherche également une course pour remplacer le Grand Prix d’Australie annulé. Le prince Khalid a confirmé que l’Arabie saoudite n’avait pas été approchée pour organiser potentiellement un deuxième événement.

Comme indiqué précédemment, . comprend que le circuit international de Losail au Qatar remplacera probablement l’événement annulé de Melbourne. Ses promoteurs seraient en pourparlers sur un accord de course de 10 ans commençant cette saison, mais sautant 2022 pour éviter un affrontement avec la Coupe du monde de football, que le Qatar accueillera.

Le circuit international de Losail – une installation de niveau 1 FIA prête pour la F1 – sera le lieu de la course, bien qu’il puisse déménager sur un nouveau circuit urbain plus tard dans la durée du contrat.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Saison 2021 de F1Parcourir tous les articles de la saison 2021 de F1

Partagez cet article de . avec votre réseau :