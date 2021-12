L’Arabie saoudite prévoit jusqu’à 600 % d’augmentation du nombre de concerts l’année prochaine

Riyad, Arabie Saoudite. Crédit photo : lawepw

Après avoir obtenu une participation importante dans Live Nation l’année dernière et accueilli des performances de Justin Bieber et d’autres artistes plus tôt ce mois-ci, l’Arabie saoudite prévoit d’offrir jusqu’à 600% de concerts en plus – par rapport à l’avant-pandémie 2019 – en 2022.

La princesse Haifa bint Mohammed Al Saud a récemment révélé les projets ambitieux de musique live de la nation du Moyen-Orient pour la nouvelle année, lors d’une allocution lors de la XP Music Conference de Riyad. (L’événement a également vu Sony Music et Anghami annoncer conjointement le lancement d’un « label de boutique » appelé Vibe Music Arabia.)

Au début de la discussion correspondante, la royale saoudienne a souligné que les efforts de son pays pour développer son secteur de la musique en direct représentent une composante du cadre plus large de Vision 2030, qui lui-même est axé sur la stimulation de la diversification économique, notamment par le biais du tourisme. Et les événements musicaux, a indiqué la princesse Haïfa après avoir souligné l’état pré-COVID de l’espace de concert en Arabie saoudite et les dommages financiers mondiaux causés par le virus, sont désormais un contributeur clé aux voyages internationaux.

« Je pense que dans le tourisme en général, nous avons vu un changement au cours des dernières décennies pour la raison pour laquelle les gens voyagent. Les gens – et je parle du tourisme de loisirs – les gens voyageaient pour la nature. Puis ils ont commencé à voyager pour la culture. Ensuite, ils ont voyagé pour leur style de vie, pour rencontrer des personnes partageant les mêmes idées, pour rencontrer les mêmes personnes du monde entier et pour partager les choses qui les passionnent. Sports, art, industries créatives – la musique est au cœur de tout cela.

« Vous parlez d’environ 25 % des populations britannique et américaine, avant COVID bien sûr, avaient l’habitude de voyager pour assister à au moins un festival de musique par an. Cela vous indique où le monde évolue et où le monde grandit.

« Nous avons eu 101 concerts en Arabie saoudite en 2019, avant la pandémie. Et nous envisageons d’augmenter ce nombre de 500 à 600 % en 2022 », a-t-elle déclaré.

Également au cours de la séance de près d’une demi-heure, la princesse Haïfa a évoqué le potentiel perçu de la création d’entreprises autour de festivals et d’autres événements musicaux en direct alors qu’ils se développent à travers le pays de près de 35 millions d’habitants.

«Aujourd’hui, lorsque vous allez à un festival de musique dans le monde, il n’existe pas beaucoup de services ou d’offres autour de cela. C’est le festival, ça arrive, tu y vas, tu as tes tentes, tu es là, la musique, le festival se termine, tu t’emballes et tu pars. Mais pourquoi n’y a-t-il pas plus d’opportunités de croissance ?

«Par exemple, nous parlions à une entreprise qui disait vouloir construire des pods, des pods mobiles, comme hébergement autour de ces festivals. Donc, si un festival se déplaçait d’une ville à une autre, et qu’il continue sur la route, ces hôtels et hébergements mobiles se déplacent avec le festival au fur et à mesure qu’ils s’installent. Je pense donc qu’il y a tellement d’opportunités à développer », a-t-elle conclu.