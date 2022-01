L’arbitrage est resté: grand soulagement pour Future dans une querelle avec Amazon

Future Retail et Future Coupons avaient demandé une suspension de la procédure d’arbitrage, qui devait se tenir du 5 au 8 janvier.

Un jour après avoir reçu un revers d’un banc à juge unique de la Haute Cour de Delhi, Future Retail a obtenu mercredi un sursis de la part du banc de la division du tribunal, qui a suspendu la procédure d’arbitrage initiée par Amazon devant un tribunal de Singapour.

Sursis à la procédure d’arbitrage, que le juge unique avait refusé de suspendre mardi, la chambre de division a déclaré qu’il existait un « prima facie » en faveur des sociétés du groupe Future en vue de la suspension de son autorisation par la Commission indienne de la concurrence (CCI). accordé à l’accord 2019 d’Aamzon avec Future Coupons (FCPL).

Avec l’ordonnance de suspension du banc de la division, la procédure d’arbitrage engagée par Amazon contre Future Retail au sujet de l’accord de fusion de 24 500 crores de ce dernier avec Reliance Retail n’aura pas lieu à moins que la Cour suprême ne suspende la dernière ordonnance de HC. Selon des sources, Amazon est susceptible de déplacer le SC dans un jour ou deux.

Des experts juridiques ont déclaré que les tribunaux ne suspendaient normalement les procédures d’arbitrage international que dans des circonstances « rares ».

Le banc de division composé du juge en chef DN Patel et du juge Jyoti Singh, tout en suspendant la procédure d’arbitrage, a déclaré que si la procédure n’était pas interrompue, cela entraînerait une « perte irréparable » pour Future Group.

Observant que « prima facie » l’affaire est en faveur des sociétés du groupe Future, le HC a demandé une réponse d’Amazon et a publié l’affaire pour une nouvelle audience le 1er février. Le juge Patel a déclaré, ajoutant que le HC examinerait les problèmes traités par la CCI ainsi que le problème de maintenabilité soulevé par Amazon le 1er février.

Le juge unique, tout en refusant de suspendre la procédure, avait déclaré mardi que la simple fixation de délais serrés ou le rejet des demandes d’ajournement ou de décider de l’ordre dans lequel les plaidoyers déposés par les parties seront examinés ne peut être une raison suffisante pour soutenir que les ordonnances du tribunal sont perverses ou dépourvues de compétence inhérente.

Pendant ce temps, un autre banc de la Haute Cour de Delhi a dérogé à la directive de la Direction de l’application de la loi d’Amazon de demander des informations sur ses employés, des avocats embauchés et d’autres détails « non pertinents », affirmant que l’agence d’enquête devrait s’abstenir d’insister sur la comparution personnelle des responsables d’Amazon pendant le Covid -19 pandémie.

Alors que la juge Rekha Palli a refusé d’interrompre l’enquête d’ED sur le blanchiment d’argent présumé par Amazon, le procureur général supplémentaire SV Raju a assuré le tribunal de ne plus appeler de responsables de l’entreprise à Delhi pour un interrogatoire.

La prochaine date d’audience est le 12 janvier.

