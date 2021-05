Ethereum (ETH)

L’arbitrage Ethereum Layer 2 sans jeton choisit l’ETH comme actif natif

La version bêta du réseau tant attendu d’Arbitrum est désormais disponible sur Ethereum et est ouverte aux développeurs.

La solution de mise à l’échelle de la couche 2 Ethereum a commencé à intégrer l’infrastructure et les projets. Et comme l’équipe l’a noté dans son annonce officielle, “l’intérêt et l’enthousiasme des développeurs pour Arbitrum ont dépassé nos attentes les plus folles”.

Plus de 250 équipes les ont déjà contactés, demandant l’accès au lancement des développeurs d’Arbitrum. Afin d’assurer un lancement équitable, Arbitrum One est dans un premier temps ouvert à tous ceux qui en ont fait la demande.

L’équipe a donné à sa chaîne de réseau principal le nom d’Arbitrum One – alors qu’Arbitrum est la technologie, Arbitrum est la chaîne phare.

L’équipe et les partenaires soutiennent la chaîne Arbitrum, mais « il est possible qu’à un moment donné, d’autres chaînes de rollup utilisent également la technologie Arbitrum, et pour s’assurer que cela ne prête jamais à confusion », la différenciation a été faite.

Il sera ouvert aux utilisateurs finaux une fois qu’il y aura un quorum de projets en direct qui se sont déployés sur le réseau et sont prêts à être mis en ligne.

Dès le début, Arbitrum se vante de réduire les frais de plus de 50 fois, ce qui est la chose la plus excitante étant donné que pendant les périodes de forte volatilité du marché, les frais sur le réseau Ethereum montent en flèche, le rendant tout simplement inutilisable pour les petits utilisateurs.

Cependant, Arbitrum n’est pas gratuit car l’exploitation de la chaîne et l’infrastructure de support sont coûteuses. La majorité des frais perçus sur Arbitrum sont utilisés pour payer la publication de données d’appel sur Ethereum, qui vont aux mineurs d’Ethereum.

Fait intéressant, contrairement à Sidechain Polygon, qui possède son propre jeton MATIC, qui a augmenté de plus de 10 000% cette année jusqu’à présent, Arbitrum n’a pas de jeton propre, ce qui signifie que les gens ne peuvent pas vraiment parier sur sa croissance. MATIC -17,75 % Polygone / USD MATICUSD 1,55 $

Ainsi, Arbitrum a choisi ETH comme actif natif, ce qui signifie que les frais seront payés en ETH sur L2.

Le prix de l’éther est actuellement d’environ 2 430 $, en baisse de 44% par rapport à son ATH de 4 380 $ le 12 mai.

