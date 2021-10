L’arbitre a eu raison de ne pas renvoyer James McArther pour un tacle de Bukayo Saka, a déclaré Trevor Sinclair après que Mikel Arteta a condamné la décision de carton jaune avec l’ailier gauche blessé

Le manager d’Arsenal, Mikel Arteta, a été accusé d’avoir utilisé le défi du « carton rouge » sur Bukayo Saka comme excuse par le spécialiste de talkSPORT Trevor Sinclair, après leur match nul 2-2 à domicile contre Crystal Palace.

L’attaquant des Gunners, Alexandre Lacazette, a réussi l’égalisation du dernier souffle dans les arrêts de jeu, ce qui a privé la légende d’Arsenal Patrick Vieira d’un retour gagnant en tant que manager du Palace.

.

Lacazette est resté en retard pour gagner un match nul pour Arsenal contre Crystal Palace de Vieira

getty

Mais le point central du match de lundi soir était le méchant défi de James McArthur sur Bukayo Saka, où il a échappé à un carton rouge à la fureur d’Arsenal.

Mais les principales retombées du match sont venues d’un moment controversé avant la mi-temps, lorsque le milieu de terrain des Eagles James McArthur a lancé un défi imprudent à Saka.

Cela avait l’air méchant lorsque McArthur a botté l’arrière de la jambe de Saka alors qu’il tentait de frapper le ballon, le jeune international anglais étant forcé de se blesser pendant la pause, provoquant une réaction d’après-match d’Arteta.

Après le match, le manager d’Arsenal a été déconcerté par le fait que VAR n’est pas intervenu, comme il l’a dit : « Si nous voulons détecter des choses qui sont vraiment pertinentes dans un match et peuvent changer un match de football, alors elles doivent être examinées.

« Cette situation ne les affecte pas seulement, mais nous devons retirer le joueur à cause de l’action, donc cela l’affecte de deux manières différentes. Ce n’est pas correct.

« Vous devez prendre une décision claire, quand c’est si clair et si évident tout de suite et qu’ils doivent jouer avec dix hommes.

.

Vieira a reçu un brillant accueil des fans d’Arsenal

« Bukayo n’a pas pu continuer, nous avons dû l’éliminer à la mi-temps, j’ai vu l’action et je ne peux pas croire comment le joueur a continué sur le terrain.

« Je ne comprends pas. Avec ce qu’on nous a expliqué en début de saison et ce qui s’est passé ce soir, ça n’a aucun sens.

Cependant, l’ancienne star de la Premier League Sinclair pense que le défi de McCarthy ne méritait pas d’être expulsé, et un jaune était le bon choix de l’arbitre.

« Je ne suis pas d’accord [that the Palace man should have been sent off], je pense qu’un carton rouge serait dur », a-t-il déclaré lors du talkSPORT Breakfast.

«C’est un défi médiocre et comme le ballon tombe en l’air, il doit pouvoir le voir dans sa vision périphérique. McCarthy doit pouvoir voir Saka, mais nous ne pouvons pas être sûrs à 100 %.

sport du ciel

Un autre soir, McArthur aurait pu recevoir un carton rouge au lieu d’un jaune

.

Le défi a laissé Saka dans un tas

« Pendant qu’il descend, on dirait qu’il essaie de voler le ballon. C’est un piètre défi. C’est une sorte d’ambre pour moi, je ne pense pas que ce soit un carton rouge. C’est un coup de pied au mollet, ce n’est pas comme si ses crampons étaient relevés et c’est un jeu vraiment dangereux.

« Je pense juste qu’il a mal calculé la situation. »

Un autre expert de talkSPORT, Darren Bent, n’était pas d’accord, cependant, avec le fan d’Arsenal d’enfance livide que le tacle du milieu de terrain écossais n’ait pas été contesté.

Dans une discussion animée, l’ancien attaquant de Tottenham et Charlton a répondu : « Il est si tard que c’est embarrassant.

«Même la façon dont il frappe sa jambe debout, il ne frappe même pas le pied avec lequel il essaie de se dégager.

«On peut dire qu’il essaie de jouer avec le ballon, mais il est si tard et si imprudent, il est hors de contrôle, c’est un carton rouge. Le ballon est introuvable.

« Pour moi, c’est un rouge. »

