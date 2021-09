in

29/09/2021 à 19:44 CEST

La victoire “in extremis” de l’Atlético sur l’AC Milan fait la une des journaux en Italie. Après le expulsion de Frank Kessie une demi-heure après le début du jeu etle penalty marqué par Suárez en remise, les moyens du Calcio ils blâment l’arbitre pour le résultat du match. L’équipe dirigée par Pioli, avec le but de Rafael Leao, a remporté le match jusqu’aux cinq dernières minutes du match, lorsque les buts de Griezmann et de l’Uruguayen sont arrivés.

Capello était l’une des voix qui ont crié contre Cuneyt Çakir : “L’arbitre a gâché le match, les erreurs étaient très graves. Dans les images du penalty, vous pouvez voir que le joueur de l’Atlético de Madrid modifie la trajectoire du ballon avec sa touche décisive », a claqué l’Italien.Ils ont montré des choses magnifiques. Mais le match a été gâché par l’arbitre“, a ajouté l’ancien entraîneur.

Par ailleurs, il a rappelé d’autres matches de ce même arbitre : “Cet arbitre a également supervisé une finale de Ligue des champions, mais je ne pense pas qu’il était à la hauteur. Le VAR ne l’a pas aidé, “a-t-il affirmé”.Ce qui s’est passé à San Siro est très grave” a conclu Capello.