L’arbitre a « mis en bouteille » la décision du carton rouge de James Milner lors d’un affrontement houleux entre Liverpool et Man City alors que Jamie O’Hara soutient Pep Guardiola après une explosion de colère

Jamie O’Hara a appelé l’arbitre qui n’a pas renvoyé James Milner lors de l’affrontement de Liverpool avec Man City dimanche.

Pep Guardiola était furieux sur la ligne de touche alors que Milner a obtenu un sursis pour ce qui aurait pu et aurait dû être son deuxième carton jaune du match.

Milner a reçu un carton jaune pour son défi sur Foden en première mi-temps

L’homme de Liverpool a échappé à une nouvelle punition pour son défi sur Silva

Le joueur de 35 ans a remplacé Trent Alexander-Arnold blessé à l’arrière droit et a eu du mal à faire face à Phil Foden.

Il a reçu un jaune en première mi-temps pour une faute sur Foden, puis a sorti Bernardo Silva alors que City se brisait.

City était furieux que Milner soit resté sur le terrain, en particulier à un moment critique du match.

Il a ensuite aidé à marquer le but de Salah quelques minutes plus tard, avant que Kevin De Bruyne n’égalise lors d’un match nul 2-2 à Anfield.

Guardiola était furieux que Milner ait évité un carton rouge

Guardiola a suggéré que les fans de Liverpool avaient influencé la décision de l’arbitre

L’animateur de talkSPORT et ancien milieu de terrain des Spurs, O’Hara, a déclaré lundi au petit-déjeuner: “C’est un rouge. Il doit partir.

«C’est stonewall et je ne peux pas croire que l’arbitre ne l’a pas donné. L’arbitre l’a mis en bouteille, nous le savons.

«À Anfield, la foule, grand moment, à la télévision, tout le monde regarde – je ne sais pas ce qui lui passe par la tête.

“Il y a des fautes où vous pouvez dire” je vous donnerai une chance de plus et je laisserai celle-ci partir “.

«Mais c’était un jaune. Vous devez aller lui donner une réservation et le renvoyer.

Milner a ensuite joué un rôle dans le but de Mohamed Salah pour Liverpool

“Vous pouvez voir pourquoi Pep est si en colère. Il l’a complètement perdu parce que vous parlez de la façon dont les décisions se prennent à Anfield, Old Trafford et remontez à l’époque de Fergie. Il y a un argument pour cela.

O’Hara a ajouté: “Vous l’avez vu avec le moment Reece James où il a été expulsé [in Chelsea’s 1-1 draw at Anfield in August]. Tout le monde était prêt à profiter de ce match et il a été expulsé et cela a tué le spectacle.

«Nous comprenons cela et voulons tous regarder un grand match, mais en fin de compte, Milner a tort. Il s’agissait de deux infractions réservables et aurait dû être expulsé pour cela, qu’il s’agisse d’un grand match ou non.

« Il doit être expulsé. »

