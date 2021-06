L’arbitre Angleterre vs Allemagne Danny Makkelie: tout ce que vous devez savoir sur le Néerlandais

Danny Makkelie dirigera l’Angleterre contre l’Allemagne mardi (Photo: .)

L’homme en charge de l’Angleterre contre l’Allemagne dans les 16 derniers de l’Euro 2020 mardi après-midi est le Néerlandais de 38 ans Danny Makkelie, qui partage son temps entre l’arbitrage et le travail de la police.

Makkelie est né à Curaçao, mais a déménagé aux Pays-Bas quand il était enfant et a commencé à arbitrer dès son plus jeune âge.

Il a également fait carrière dans la police et reste inspecteur de police à Rotterdam, malgré la direction de certains des plus grands matchs du football mondial.

Le joueur de 38 ans arbitre des matchs de Ligue Europa depuis 2011 et des matchs de Ligue des champions depuis 2012, prenant en charge des matchs, y compris des équipes de Premier League à plusieurs reprises.

Il s’agit notamment du match nul de Chelsea contre le Real Madrid en Ligue des champions cette année et de la mémorable défaite 3-2 de Liverpool contre l’Atletico Madrid à Anfield en mars de l’année dernière.



Danny Makkelie se fait livrer le ballon de match par une voiture télécommandée de marque Volkswagen avant le match du groupe A du championnat de l’UEFA Euro 2020 entre la Turquie et l’Italie (Photo: .)

À l’Euro 2020, il a jusqu’à présent arbitré deux matches, la victoire 3-0 de l’Italie sur la Turquie et la Russie battant la Finlande 1-0.

En guise de guide, il a distribué deux cartons jaunes lors du match Italie contre Turquie et cinq lorsque la Russie a battu les Finlandais.

Le Néerlandais n’a certainement pas peur de sortir les cartes si nécessaire, envoyant un joueur de chaque côté à l’heure dans un affrontement fougueux entre Feyenood et l’Ajax en Eredivisie le mois dernier.

L’ancien arbitre de la Premier League, Mark Clattenburg, est un fan du travail de Makkelie et pense qu’il est l’un des meilleurs jeunes officiels du jeu, en particulier en ce qui concerne le VAR.

“Danny Makkelie est un vrai talent et quelqu’un qui s’est mieux adapté que la plupart à l’introduction de VAR”, a écrit Clattenburg pour le Daily Mail.

« La Hollande a été l’un des premiers pays à travailler avec cette technologie. L’expérience de Makkelie avec le système est donc inégalée.

« Il était l’un des assistants vidéo travaillant la finale de la Coupe du monde en 2018.

“J’ai travaillé avec Makkelie en Grèce – il a supervisé la finale de la Coupe de Grèce à Athènes en mai – et il a montré lors de ses nominations en Ligue des champions comment il est devenu l’un des meilleurs opérateurs européens.”

