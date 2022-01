L’arbitre bien-aimé de la LNH Wes McCauley a fait un autre appel de pénalité hilarant

S’il y a une chose que l’arbitre de la LNH Wes McCauley aime, c’est les punitions dramatiques.

McCauley est devenu un arbitre préféré des fans de hockey après que son rappel de but dramatique en mars 2016 soit devenu viral. Non seulement cela, il l’a suivi un an plus tard avec son incroyable emphase en appelant un combat majeur en février 2017.

Maintenant, des années plus tard, McCauley arbitre toujours des matchs de la LNH et fait toujours des appels très exagérés dans les matchs. Mardi, lors de la première période d’un match entre les Sharks de San Jose et les Red Wings de Detroit, McCauley a annoncé un combat majeur avec peut-être son appel le plus dramatique et le plus animé à ce jour.

McCauley est une telle joie, honnêtement. Il est clair qu’il aime le sport et sait comment exciter les fans avec son sens du spectacle lors d’un match aléatoire du mardi soir début janvier.

Le monde du hockey est un bien meilleur endroit avec McCauley et ses appels dramatiques « FIGHTING ».