L’arbitre catalan Estrada Fernández prend sa retraite

19/05/2021 à 10h22 CEST

Ce prochain jour de championnat, le dernier du championnat, ne sera pas un autre pour Estrada Fernández. Cela signifiera quelque chose de spécial car ce sera le dernier de sa longue carrière d’arbitre en tant qu’arbitre sur le terrain. L’arbitre international catalan se retire à la fin de cette saison de l’arbitrage professionnel.

Bien que le CTA, à la suite du nouveau contrat professionnel, ait supprimé la limite d’âge dans l’arbitrage espagnol depuis le début de cette saison; cela ne veut pas dire que c’est l’établissement lui-même qui peut décider de la conduite à tenir lorsque les 45 ans qui existaient comme limite d’âge dans la carrière d’un arbitre professionnel sont dépassés. D’autant plus que les contrats de tous les arbitres sont désormais renouvelés annuellement.

Oui On a considéré que c’est le moment où le vétéran de la collégiale catalane, qui en janvier dernier a passé les 45 ans susmentionnés, laisse l’arbitrage actif..

Estrada Fernández, international depuis janvier 2013 où il fait partie du deuxième niveau FIRST avec Sánchez Martínez et Hernández Hernández. Il part dans une saison où jusqu’à présent a sifflé 21 matchs de championnat, 2 en Ligue Europa, 1 en Ligue des Nations et quatre en Copa del Rey.

Mais c’est précisément dans le tournoi de la coupe qu’il a eu son grand moment lorsqu’il a été désigné, comme nous l’avons déjà mentionné dans SPORT, pour la finale de la Copa del Rey de la saison 2019-2020 que l’Athletic Club de Bilbao et la Real Sociedad ont joué à l’Estadio. de la Chartreuse.

Une finale de Coupe qui aurait dû être convoquée depuis des années en tant que vétéran mais qui n’avait pas été possible car depuis 2013, année de son élection internationale, Football Club Barcelona était présent lors des six dernières finales de Coupe avant le derby basque.

Estrada Fernández a fait ses débuts en première division lors de la saison 2009-2010 où il a jusqu’à présent un total de 198 matches appelés. Ses débuts ont eu lieu le 30 août 2009 lors d’un match entre Majorque et Xerez. A cela s’ajoute le 66 dirigé en deuxième division. La chose normale est que maintenant que l’arbitre ilerdense fait partie de ce groupe d’arbitres VAR où ils sont actuellement tous les deux. Gonzalez Gonzalez, curieusement, les deux ont été promus au premier rang la même année, et le Galicien Églises de Villanueva. De cette façon, à partir de désormais l’arbitrage catalan à Primera sera représenté par Medié Jiménez. En deuxième, la collégiale naturelle d’Igualada est en ce moment, Ruben Avalos Barrera.