L’arbitre Chris Conroy a favorisé les Astros dans le premier match des World Series

En théorie, la Major League Baseball est censée envoyer ses arbitres les plus performants pour travailler les matchs des World Series. Mais même le meilleur que la MLB a à offrir peut être extrêmement médiocre.

Les Braves d’Atlanta ont remporté le match 1 des Séries mondiales, 6-2, mardi soir à Houston avec l’arbitre Chris Conroy travaillant derrière le marbre lors de sa première affectation aux Séries mondiales en carrière. Bien que Conroy se soit classé dans le tiers supérieur de la précision des arbitres la saison dernière, sa performance de mardi s’est avérée sensiblement unilatérale.

Selon l’Auditeur-arbitre, Conroy a raté 11 appels dans le match 1, dont 10 contre les Braves et en faveur des Astros.

Appels aidant les Astros : 10 Pires appels: Coups au bâton soufflés dos à dos en haut du 5e à Adam Duvall et Travis d'Arnaud.

La carte de pointage de l’arbitre a estimé que la zone de frappe de Conroy a ajouté 1,62 points en faveur de Houston.

Finale : Astros 2, Braves 6

Et tandis que Conroy a évité le genre d’appel manqué qui a balancé un match de football, il n’a pas facilité les choses pour les Braves. Le but sur balles de Will Smith en neuvième manche aurait dû être un retrait au bâton.

Ohhhhhhh, je le vois maintenant. pic.twitter.com/ihGzrhncQB – Jeff (@JeffMDonahoo) 27 octobre 2021

Il a également rendu Freddie Freeman visiblement confus lorsqu’il a annoncé: « C’est dehors. » Et puis il a quand même donné un coup de poing à Freeman.

L’arbitre a-t-il simplement dit « c’est dehors » à haute voix et a-t-il quand même annoncé la grève trois ? pic.twitter.com/kfrbju5cEq – Le baseball n’existe pas (@BaseballDoesnt) 27 octobre 2021

Comme nous l’avons souligné à plusieurs reprises, c’est un problème facile à résoudre. La technologie est là pour instituer une zone de frappe automatisée, et la MLB aurait toujours un arbitre derrière le marbre pour signaler les appels et statuer sur les jeux à domicile. Tout ce qui changerait, c’est que les balles et les frappes – en particulier dans les plus gros jeux – sont appelées avec précision.

Cela ne devrait pas être si compliqué.