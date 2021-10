L’arbitre de la Liga répond aux plaintes des joueurs du Real Madrid pendant le match

L’arbitre de la Liga Cesar Soto Grado, qui a contrôlé le match contre Osasuna, a été montré en train de justifier son temps additionnel à plusieurs joueurs du Real Madrid mercredi (MARCA).

Soto Grado est montré en train de dire « Vous avez eu 90 minutes, alors ne venez pas me voir maintenant pour protester si je mets une minute. Non, non, je sais déjà… »

Les plaintes étaient terminées. Soto Grado n’a ajouté que quatre minutes de temps supplémentaire à la fin du match, malgré les affirmations des joueurs du Real Madrid selon lesquelles Osasuna perdait du temps. Dani Carvajal et le manager du Real Madrid Carlo Ancelotti ont déjà fait part de leurs inquiétudes concernant l’arbitrage de Soto Grado mercredi.

Carvajal pense que quatre minutes, c’est peu, car il affirme que la plupart des autres matches de LaLiga ont eu plus de sept minutes de prolongation. Ancelotti dit qu’il n’était pas non plus convaincu par l’explication de Soto Grado sur les raisons pour lesquelles si peu de temps d’arrêt avait été accordé.

Ancelotti a également exprimé ses inquiétudes quant à l’absence de pénalité infligée après qu’il semble que la cheville de Vinicius ait été piétinée dans la surface.

« C’est une question très compliquée. Pour moi, cela ressemblait à un tampon qui pouvait être une pénalité. Pourquoi VAR n’est-il pas intervenu ? Je ne sais pas. »

Au milieu de toute la controverse née du match, le score s’est terminé à 0-0. Le Real Madrid tentera de rebondir lorsqu’il jouera à Elche samedi.