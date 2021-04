L’arbitre du Clasico 2021 entre le Real Madrid et Barcelone subit une blessure et sera remplacé

La Fédération espagnole de football a annoncé que Mateu Lahoz, qui a été nommé arbitre du El Clasico de samedi entre le Real Madrid et Barcelone, a été blessé et sera remplacé par Gil Manzano.

Gil Manzano était l’arbitre lors de la défaite 4-1 du Real Madrid à Mestalla contre Valence, une controverse où Madrid a été appelé à trois pénalités. Il était également en charge de la victoire du Real contre l’Athletic Bilbao et du nul 1-1 contre la Real Sociedad.

Alors que Mateu Lahoz aime maintenir le déroulement du jeu et permet aux deux équipes de jouer avec intensité et physicalité, le style de Gil Manzano est plus traditionnel dans son approche.

C’est un match crucial pour le Real Madrid et Barcelone, qui ont besoin de la victoire s’ils veulent continuer à se battre pour le titre de Liga 2020-2021 contre l’Atletico de Madrid. Quiconque perd ce match pourrait être exclu de la course au titre et un match nul pourrait ne pas être bon pour aucune des deux équipes.