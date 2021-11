L’arbitre en chef du championnat brésilien limogé après des erreurs controversées

11/12/2021 à 19:55 CET

La Confédération brésilienne de football (CBF) a limogé vendredi le président de la commission d’arbitrage, Léonard Gaciba, critiqué par les dirigeants de divers clubs après la performance controversée de certains membres. La CBF a indiqué dans une note qu’elle « a entamé un processus de reformulation dans la structure d’arbitrage brésilienne », qui a commencé « avec le remplacement du commandement de sa commission d’arbitrage ».

Le Président en exercice de la CBF, Ednaldo Rodrigues, et Gaciba, en poste depuis 2019, s’est réuni ce vendredi et s’est mis d’accord sur la nécessité d’un « changement » à la recherche d' »optimiser les succès et minimiser les erreurs de tous les acteurs ».

Rodrigues avait déjà anticipé des changements dans la direction qui coordonne l’instance d’arbitrage du Championnat du Brésil à la fin de cette saison, mais le pression croissante des clubs, qui se plaignent également de l’abus présumé de la VAR, l’a forcé à faire avancer ses plans.

Point d’inflexion

La goutte qui a fait déborder le vase est venue jeudi avec la performance controversée de l’arbitre Vinicius Gonçalves lors du match qui s’est terminé par une victoire 3-0 pour Flamengo sur le la baie, au stade Maracanã.

L’arbitre a signalé un penalty en faveur de l’équipe de Rio avec le score de 0-0 pour une main présumée du défenseur argentin Allemand Avec vous, lorsque le ballon l’a touché à la poitrine. Gonçalves Il a gardé son jugement même après avoir approché VAR et vu la pièce rejouée.

Le match s’est également terminé par l’expulsion de trois joueurs -deux de la baie et l’un des Flamengo– et la colère monumentale des joueurs, du sélectionneur et du président du Tricolore, Guilherme Bellintani, qui a qualifié la situation d’« agression ».

A cette polémique s’ajoutent d’autres qui se sont produites ces dernières semaines dans la Ligue brésilienne qui ont enragé les dirigeants de divers clubs de première division, qui en sont venus à remettre en question l’honorabilité des arbitres.