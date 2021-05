L’arbitre hongrois Sándor Puhl décède à 65 ans

20/05/2021 à 19:43 CEST

hongrois Sándor Puhl, élu quatre fois meilleur arbitre du monde, est décédé ce jeudi à l’âge de 65 ans, a rapporté la Fédération hongroise de football (MLSZ).

Puhl, en 1955 dans la ville de Miskolc, dans l’est de la Hongrie, a obtenu sa licence en 1970, alors qu’il n’avait que 15 ans, et depuis 1982 il a dirigé des centaines de matches dans les différentes ligues du pays.

Sa carrière internationale a débuté en 1988 et entre 1994 et 1997 a été choisi quatre fois de suite comme meilleur arbitre du monde par la Fédération internationale d’histoire et de statistiques du football (IFFHS).

Le Hongrois a mené plusieurs matchs légendaires, tels que le Finale de la Coupe du monde 1994 USA disputé par le Brésil et l’Italie (3-2), ainsi que la Ligue des champions 1997, Borussia Dortmund-Juventus (3-1).

Puhl, retraité depuis 2000, était vice-président de la commission des arbitres de la MLSZ depuis 2010 et a travaillé comme commentateur sur divers programmes télévisés et footballistiques hongrois.