L’arbitre Marc Goddard attaqué par un combattant fou qui a refusé de relâcher l’étouffement de l’adversaire aux UAE Warriors

L’arbitre Marc Goddard retournera aux Émirats arabes unis pour suivre un cours d’arbitre et de juge certifié – près d’un an après avoir été attaqué par un combattant fou.

Ahmad Al Darmaki pensait avoir remporté une victoire sensationnelle lors des UAE Warriors 12 en juillet dernier dans son pays d’origine.

Le combattant est devenu violent envers l’arbitre supérieur du MMA Goddard lorsqu’il s’est arrêté dans son élan

Cependant, après avoir refusé de relâcher l’étranglement arrière nu sur son adversaire abattu, il est rapidement devenu moche.

Al Darmaki, qui était à un moment donné le seul combattant professionnel émirati de MMA, a monté Bogdan Kirilenko en contrôle supérieur et a dûment pris son dos.

Après avoir verrouillé le starter, Kirilenko a tapé sur la toile pour signaler que le combat était terminé au premier tour et Goddard est intervenu.

Cependant, Al Darmaki a gardé son bras serré contre la trachée de son adversaire impuissant et semblait réticent à lâcher prise jusqu’à ce que l’arbitre britannique intervienne.

Goddard a tenté de briser la prise d’étranglement

Mais il ne fallut pas longtemps après qu’Al Darmaki ait commencé à pousser puis à attraper Goddard

Le poids plume a alors décidé de lever les mains vers Goddard et l’a repoussé à deux reprises, avant de célébrer comme si de rien n’était.

Le journaliste respecté du MMA, Ariel Helwani, a écrit sur Twitter après avoir regardé le clip : « Excellent travail de Goddard. Comportement méprisable [sic] par Al Darmaki.

« Tient trop longtemps l’étranglement, puis devient physique avec l’arbitre. Comportement inacceptable [sic]. Devrait être DQ, suspendu et condamné à une amende.

L’Anglais est l’un des arbitres les plus respectés du MMA mondial et figure régulièrement à l’UFC lors des événements Fight Night et des cartes à la carte.

Goddard était à l’UFC 264 et a supervisé le co-événement principal mettant en vedette l’affichage dominant de Gilbert Burns contre Stephen ‘Wonderboy’ Thompson à Las Vegas.

Goddard a été examiné de près par certains fans pour avoir semblé permettre à Burns de tirer des coups de feu à l’arrière de la tête de Thompson dans les dernières secondes, mais il s’est clairement expliqué sur les réseaux sociaux à la suite de l’événement.

“J’essaierai toujours de donner des explications, malheureusement, cela se noie”, a-t-il déclaré à un fan, qui souhaitait que la situation soit éclaircie sur Twitter peu de temps après en juillet.

« Vous verrez que seul le quatrième coup est un coup coup d’œil à la nuque. Les premiers coups sont de dessus et de côté.

« Les cinq derniers clairement à l’épaule. J’essaie de maintenir la clarté dans le chaos !

“J’espère que cela t’aides.”