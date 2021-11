L’arbitre Mark Clattenburg admet un appel de maquillage lors de la finale de la Ligue des champions 2016 entre le Real Madrid et l’Atletico

L’ancien arbitre Mark Clattenburg a parlé au podcast Brazilian Shirt Name, où il a révélé certaines de ses pensées et actions lors de la finale de la Ligue des champions 2016 impliquant le Real Madrid et l’Atletico de Madrid, qui s’est terminée par la conquête du 11e titre européen pour Los Blancos après une séance de tirs au but.

« Lorsque le ballon est livré, je savais qu’il y avait une touche de Gareth Bale au milieu qui est ensuite allée à Ramos qui a marqué. J’ai dit à mon assistante, mais c’était très difficile avec le bruit : ‘Saviez-vous qu’il y avait une touche au milieu ? Vous savez qu’il y a un contact ? Mais il s’est juste figé. Je pouvais le voir regarder le grand écran. Il a complètement gelé, alors environ une minute plus tard, j’ai relancé le jeu parce que je devais le faire », a déclaré Clattenburg.

Ensuite, l’arbitre a eu quelque chose à dire sur le penalty qu’il a appelé en seconde période, ce qui a permis à l’Atletico de marquer l’égalisation.

« J’ai eu beaucoup de chance que deux ou trois minutes après la mi-temps, je reçoive une pénalité de 50-50. Torres a été très intelligent en se plaçant devant Pepe pour faire une faute. C’est celui sur lequel vous ne voudriez pas régler un match. Je l’ai donné pour rendre le solde. C’était l’un de ces scénarios parfaits pour l’arbitrage et j’ai donné le penalty », a-t-il révélé.

Il est extrêmement surprenant de voir un arbitre admettre qu’il a appelé un penalty comme un appel de rattrapage, même si les fans et les journalistes ont souvent ce sentiment pendant la plupart des matchs. Au final, Griezmann a raté le match, Carrasco a marqué l’égalisation et le match s’est décidé par une séance de tirs au but.

si le VAR et l’utilisation de la technologie vont éviter ces scénarios où les arbitres doivent équilibrer et compenser leurs erreurs précédentes, alors c’est vraiment bien d’avoir ces outils dans le football moderne.