L’arbitre nommé pour le match de Ligue des champions entre le Real Madrid et le shérif Tiraspol

in

L’UEFA a nommé l’arbitre belge Lawrence Visser comme responsable du match à domicile du Real Madrid contre le shérif Tiraspol, qui se jouera mardi. Ce sera la première fois qu’il supervise un match impliquant le Real Madrid.

Si le Real Madrid s’occupe des affaires et parvient à réaliser une solide performance, cela devrait être un match gérable pour Visser étant donné que Los Blancos sont les grands favoris pour obtenir la victoire et les trois points. De plus, cela ne devrait pas être un match très physique, car Madrid devra jouer avec un style axé sur la possession afin de contrôler le tempo du match.

Les hommes d’Ancelotti ont remporté une victoire convaincante à l’extérieur contre l’Inter lors du premier match de la phase de groupes de la Ligue des champions 2021-2022. Désormais, ils devront continuer à s’occuper des affaires afin de s’assurer la première place du groupe et de se qualifier pour les huitièmes de finale en tant qu’équipe tête de série.