L’arbitre nommé pour le match de Ligue des champions entre le Shakhtar et le Real Madrid

L’UEFA a nommé l’arbitre serbe Srdjan Jovanović comme arbitre en charge de la visite du Real Madrid en Ukraine pour affronter le Shakhtar Donetsk, un match qui se jouera ce mardi.

Par Realmadrid.com

Srdjan Jovanović arbitrera le match entre le Real Madrid et le Shakhtar Donetsk au stade olympique de Kiev, lors de la troisième journée de la phase de groupes de la Ligue des champions (mardi, 21h00 CET). Ce sera la deuxième fois que le Serbe prend en charge un match pour notre équipe dans cette compétition.

La première fois qu’il l’a fait, c’était lors de la phase de groupes de la Ligue des champions la saison dernière lors de la première journée, également contre le Shakhtar Donetsk à l’Alfredo Di Stéfano.

Il s’agit d’un match crucial pour le Real Madrid étant donné qu’Ancelotti et ses hommes doivent rebondir après la défaite décevante à domicile contre Sheriff lors de leur précédent match de Ligue des champions. De plus, les Blancos doivent gagner en confiance et en élan car ils joueront également un match clé ce week-end prochain lorsqu’ils affronteront Barcelone lors du premier El Clasico de la saison.

COMMENT REGARDER, DIFFUSER LA LIGUE DES CHAMPIONS

Date: 19/10/2021

Temps: 21h00 CET (heure locale), 15h00 EST.

Lieu: Stade olympique de Kiev, Kiev, Ukraine.

Télévision disponible: TUDN (États-Unis), Movistar Liga de Campeones (Espagne)

Diffusion disponible: Paramount+, TUDN.com (États-Unis), Fubo.TV (États-Unis).

