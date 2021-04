L’arbitre nommé pour le match du Real Madrid contre Liverpool en quarts de finale de la Ligue des champions

L’UEFA a désigné l’arbitre allemand Felix Brych comme responsable du prochain match entre le Real Madrid et Liverpool lors du match aller des quarts de finale de l’UEFA Champions League.

Par Realmadrid.com

Felix Brych arbitrera le quart de finale de la Ligue des champions entre le Real Madrid et Liverpool au stade Alfredo Di Stéfano (mardi 21h CET). L’officiel de match allemand arbitrera l’équipe de Zinedine Zidane pour la onzième fois de la compétition. La dernière fois qu’il l’a fait, c’était la saison dernière, lors du match retour des 16 derniers matchs contre Manchester City au stade Etihad.

Il a d’abord pris en charge un match de Ligue des champions du Real Madrid en 2009/10, lors du match nul 1-1 de l’équipe contre l’AC Milan à San Siro en phase de groupes. En 2010/11, il a arbitré la victoire 4-0 sur Tottenham en quart de finale, tandis qu’en 2011/12, dans le même tour, il a officié la victoire 3-0 sur l’APOEL. En 2012/13, il a arbitré le match nul 1-1 avec Manchester United à domicile dans les huitièmes de finale; en 2013/14, la victoire 2-0 à Copenhague en phase de groupes; et en 2014/15, la victoire 1-0 sur l’Atlético en quart de finale.

L’arbitre allemand a pris en charge la finale de la Ligue des champions 2016/17, qui a vu le Real Madrid remporter son 12e trophée contre la Juventus. Un an plus tard, il arbitrait les huitièmes de finale de la Ligue des champions 2017/18 face au PSG au Parc des Princes (1-2). Son avant-dernier match contre le Real Madrid était lors du match retour des 16 derniers matchs de la campagne 2018/19 contre l’Ajax au Santiago Bernabéu.

Comme vous pouvez le voir, Brych est l’un des arbitres les plus expérimentés d’Europe et un officiel de qualité, donc le match aller entre le Real Madrid et Liverpool sera presque certainement pris en charge.

En supposant que ce sera un match intense, l’expérience de Brych sera utile pour que le match ne devienne pas incontrôlable avec des cartons jaunes et de mauvaises décisions.

COMMENT REGARDER, STREAM CHAMPIONS LEAGUE

Date: 04/06/2021

Temps: 21h00 CET (heure locale), 15h00 EST.

Lieu: Estadio Alfredo Di Stefano, Madrid, Espagne.

TV disponible: TUDN (États-Unis), Movistar Liga de Campeones (Espagne)

Streaming disponible: TUDN.com (États-Unis), Fubo.TV (États-Unis).

Managing Madrid a des partenariats d’affiliation. Ceux-ci n’influencent pas le contenu éditorial, bien que Vox Media puisse gagner des commissions pour les produits achetés via des liens d’affiliation.