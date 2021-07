L’arbitre panaméen Afu pour le reportage à Charlo-Castaño ce samedi

17/07/2021 à 12:00 CEST La semaine dernière, la polémique a éclaté en raison de certaines déclarations du ministre de la Consommation sur la réduction de la consommation de viande. Les réseaux sociaux étaient remplis de photos de steaks, d’opinions variées plus ou moins populaires, et d’affrontements politiques. Nous y avons tous pensé avec plus ou […] More