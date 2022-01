L’arbitre rwandais Mukansanga entre à nouveau dans l’histoire

01/11/2022 à 15h57 CET

le rwandais Salima Rhadia Mukansanga, arbitre internationale de la FIFA, a ajouté un nouveau chapitre à son histoire et à celle du sport en devenant la première femme à faire partie de l’équipe arbitrale d’un match de Coupe d’Afrique des Nations, lors de la victoire de la Guinée sur le Malawi (1-0) lundi dernier. .

Aucune femme n’avait jamais fait partie d’une équipe d’arbitres lors de la Coupe d’Afrique des nations masculine. Mukansanga gravé à jamais son nom dans l’histoire du football africain. L’arbitre continue de montrer la voie et d’élargir les horizons du football au niveau continental et international.

La Rwandaise de 33 ans a été le quatrième arbitre du match, élargissant ainsi sa légende dans le monde de l’arbitrage, dans lequel elle a débuté en tant que professionnelle en 2012. Elle a été la première femme à arbitrer un match de Coupe d’Afrique est probablement la plus grande. réalisation de sa carrière sportive, mais la jeune africaine chérit plus d’un exploit dans le monde du football.

Sans aller plus loin, l’été dernier, lors des Jeux de Tokyo 2020, elle est devenue la première Rwandaise à diriger une rencontre olympique. Ses débuts aux Jeux ont eu lieu lors du match que l’Angleterre a battu 2-0 contre le Chili en phase de groupes. De la même manière, elle détient également la reconnaissance d’être la première Rwandaise à participer à une Coupe du monde féminine, qui s’est jouée en France en 2019.

Mukansanga C’est courant dans les grands tournois, car il a une vaste expérience des compétitions internationales. L’arbitre a participé, en plus de celles déjà évoquées, à la Coupe de l’Algarve – un tournoi amical préparatoire aux Coupes du monde et aux européennes qui se déroule au Portugal -, le championnat féminin U-20 de la Confédération africaine de football (CAF) en 2017, le Championnat féminin U-17 CAF 2018 et la Coupe du monde féminine U-17 (Uruguay, 2018).

Depuis son compte Twitter officiel, la CAF a salué l’exploit du jeune arbitre : « Histoire. Salima Rhadia Mukansanga devient la première femme à arbitrer un match de Coupe d’Afrique des Nations. Rendre les femmes fières. Faire la fierté de l’Afrique. »