L’ARBKF se mobilise alors qu’Argo Blockchain se prépare pour une introduction en bourse au Nasdaq

Le boom international de la crypto-monnaie qui s’est développé et étendu tout au long de l’année s’est poursuivi aujourd’hui, comme la célèbre société minière de cryptographie Chaîne de blocs Argo (OTCMKTS :ARBKF) a lancé un premier appel public à l’épargne. Principalement inscrit sur le Bourse de Londres, la société propose désormais jusqu’à 7,5 millions d’actions américaines de dépôt (ADS). En conséquence, Argo atteindra bientôt le Nasdaq où il sera négocié sous le ticker ARBK. Cela offrira aux investisseurs actuels en actions ARBKF une opportunité unique.

Source : Shutterstock

Qu’est-il arrivé au stock d’ARBKF ?

L’action ARBKF a connu quelques turbulences tout au long de la journée, mais les actions ont clôturé la journée en hausse de 8,6%. Ce rallye intervient après quelques légères baisses ce matin, mais un après-midi globalement stable avec des baisses très minimes.

Ce que cela veut dire

Argo envisage la possibilité d’être coté sur une bourse américaine depuis juillet, comme le confirme une mise à jour publiée par la société. Alors que la fascination pour la crypto-monnaie s’est accrue – et avec elle le besoin de Bitcoin (CCC :BTC-USD) l’exploitation minière – il est certainement logique que la société étende l’accès aux investisseurs américains.

Le stock ARBKF, tel qu’il est, est un cas intéressant. Il se négocie actuellement de gré à gré, ce dont certains investisseurs, en particulier ceux qui se livrent à des transactions à plus grande échelle, peuvent parfois se méfier. Les entreprises internationales sont connues pour s’inscrire sur les bourses OTC afin de se connecter avec les investisseurs américains et de lever rapidement des capitaux. Comme ces sociétés sont souvent plus petites ou encore à des stades de développement assez précoces, un téléscripteur de gré à gré peut parfois éloigner les investisseurs.

Cela dit, Argo est reconnu comme un leader de l’industrie au Royaume-Uni dans les domaines du développement d’infrastructures de blockchain durables et de l’extraction de crypto-monnaie. De plus, il a l’habitude de négocier avec succès sur l’une des bourses les plus importantes de son pays. Lorsqu’il commencera à être négocié sur une grande bourse américaine, il pourrait facilement susciter l’intérêt des investisseurs boursiers et cryptographiques.

Quelle est la prochaine étape pour ABRKF Stock

Au sens littéral, le prochain développement sera pour ABRKF de faire ses débuts sur le Nasdaq.

En supposant que cela se produise rapidement, les investisseurs auront une nouvelle action cotée au Nasdaq à surveiller dans l’espace crypto. Compte tenu de son potentiel, Argo Blockchain vaut certainement le détour. Comme nous l’avons vu, l’année a été globalement bonne pour les actions des sociétés qui traitent dans la crypto-monnaie, qui font parfois de meilleurs investissements que les cryptos elles-mêmes.

Jusqu’à ce que l’action ABRK commence réellement à se négocier sur le Nasdaq, nous ne saurons pas avec certitude jusqu’où elle peut aller. Il n’y a aucune raison, cependant, de ne pas être optimiste. Si Argo réussit bien sur un indice américain majeur, d’autres sociétés comme elle suivront. Les détenteurs d’actions ARBKF devraient être excités.

