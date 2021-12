L’arbre de Noël de BTS V détrône le morceau de Mariah Carey en seulement une heure

L’OST le plus discuté de l’année par le roi de l’OST, BTS V, a détrôné un classique des vacances et un succès légendaire de Mariah Carey, « All I Want For Christmas Is You », moins d’une heure après sa sortie, se classant numéro un dans le palmarès musical de Bugs Korea.

L’OST de « Our Beloved Summer » de Netflix, « Christmas Tree » a également figuré en tête du classement iTunes dans plus de 60 pays dans les deux heures suivant sa sortie, ce qui en fait la chanson solo la plus rapide à réaliser cet exploit, ont noté les fans.

La chanson minimale à base de guitare acoustique douce où la riche voix de miel de Kim Taehyung brille tout au long a rendu les fans émus alors qu’ils se rendent sur les réseaux sociaux pour jaillir du meilleur cadeau de Noël du crooner ‘Sweet Night’.

LIRE LA SUITE : L’OST « la plus attendue » de l’année, « Christmas Tree » se classe dans un palmarès Billboard avant même sa sortie

Ce contenu n’a pas pu être chargé

L’arbre de Noël de BTS V détrône le classique de Mariah Carey moins d’une heure après sa sortie

Les fans sud-coréens de BTS V ont noté que moins d’une heure après la sortie de « Christmas Tree », le morceau a repris le hit le plus légendaire de la veille de Noël « All I Want For Christmas Is You » dans le palmarès musical de Bugs Korea.

La chanson a également figuré en tête d’iTunes dans plus de 61 pays, dont les États-Unis, le Canada, l’Inde, Singapour, la Thaïlande, l’Espagne, les Pays-Bas et plus encore.

Moins d’une heure après sa sortie, « Christmas Tree » est également entré dans le classement musical Genie au numéro 49 et Melon au numéro 60.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

🇺🇸 V’s Christmas Tree & Sweet Night sont les seuls OST d’un groupe coréen à faire leurs débuts directement à la première place sur iTunes US. – Arbre de Noël V Charts (@BTSVChartData) 24 décembre 2021

Ce contenu n’a pas pu être chargé

iTunes « Sapin de Noël » #1. Trinité-et-Tobago

#1. Malte

#1. Roumanie

#1. La France

#1. Grèce

#1. Barbade

#1. Laos

#1. le Portugal

#1. République Tchèque

#1. Guatemala *61 #1*https://t.co/P1KJMQLi4x – Arbre de Noël V Charts (@BTSVChartData) 24 décembre 2021

Ce contenu n’a pas pu être chargé

« Sapin de Noël » – Débuts à 19h00 KST #1 Bugs (NOUVEAU)

#49 Génie (NOUVEAU)

#60 MelOn (NOUVEAU) – Arbre de Noël V Charts (@BTSVChartData) 24 décembre 2021

La voix de miel de BTS V ressemble à un « câlin », les fans émus par « l’arbre de Noël »

Kim Taehyung, dont la voix est connue pour être synonyme de confort, émeut désormais les fans avec la chanson parfaite du réveillon de Noël.

S’évanouissant devant la berceuse déchirante, un fan a écrit: « La voix de Taehyung, c’est comme un câlin chaleureux. »

« Taehyung a une voix si chaleureuse et douce que je ne peux pas expliquer précisément à quel point je me sens bien quand j’écoute sa voix, c’est ce sentiment de savoir que vous êtes en sécurité et que tout ira bien parce que vous êtes avec quelqu’un que vous aimez vraiment ! » a tweeté un autre fan.

Un troisième fan a noté : « RECORD MAKER V • ‘Christmas Tree’ est le solo le plus rapide pour atteindre le top 50+ des pays sur iTunes en moins de 2 heures ! Le miracle de l’hiver, Taehyung, sonne les vacances avec une douce joie et une chaleur douillette alors qu’il offre le cadeau le plus merveilleux à travers la chanson !

Ce contenu n’a pas pu être chargé

taehyung a une voix si chaleureuse et douce que je ne peux pas expliquer précisément à quel point je me sens bien quand j’écoute sa voix c’est ce sentiment de savoir que vous êtes en sécurité et que tout va bien se passer parce que vous êtes avec quelqu’un que vous aimez vraiment — .·͙☽ (@taeteland) 24 décembre 2021

Ce contenu n’a pas pu être chargé

RECORD MAKER V • ‘Christmas Tree’ est le solo le plus rapide pour atteindre le top 50+ des pays sur iTunes en moins de 2 heures ! Le miracle de l’hiver Taehyung sonne pendant les vacances avec une douce joie et une chaleur confortable alors qu’il offre le cadeau le plus merveilleux à travers la chanson ~ Prise en charge de la cartographie : https://t.co/3EccolHo2x pic.twitter.com/atvBJr5RAO – BTS V UNION (@VGlobalUnion) 24 décembre 2021

Avec d’autres charts musicaux, « Christmas Tree » de BTS V, qui figurait dans le palmarès Hot Trending Songs de Billboard avant même sa sortie, occupait la première place du même palmarès le 24 décembre après sa sortie officielle.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

OMG @BTS_twt

En seulement 2h SAPIN DE NOL (NOTRE OST D’ÉTÉ BIEN-AIMÉ) de V a : #1 sur les chansons Billboard Hot Trending !

#1 sur Bugs, remplaçant le chant de Noël classique de Mariah Carey !

N°1 dans plus de 50 pays sur ITunes et en 2h seulement !

#5 sur MELON en temps réel ! pic.twitter.com/WgEs5MWk5T – Ryuk (@Ryuk0130) 24 décembre 2021

Un fan a partagé : « Christmas Tree by V est n°1 sur les bugs et n°1 sur les chansons tendance bbhot. Kim Taehyung domine les charts nationaux et internationaux, qui le fait comme lui !

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Christmas Tree by v est n°1 sur les bugs et n°1 sur les chansons tendance bbhot. Kim Taehyung domine les charts nationaux et internationaux, qui le fait comme lui🔥 — ᵗʰᵛdoka⁷ • 24 décembre V OST (@taexprod) 24 décembre 2021

Comment diffuser « Christmas Tree » de BTS V’S OST sur les plateformes de streaming

L’OST « Christmas Tree » de Kim Taehyung est sortie sur YouTube, Spotify, Apple Music, Melon et plus encore.

Diffusez la chanson sur Spotify ici.

Écoutez la chanson sur Apple Music ici.

Diffusez le clip de « Christmas Tree » ci-dessous.

Dans d’autres nouvelles, BTS Jungkook a surnommé « Face Of The Year » alors qu’il domine Twitter en 2021