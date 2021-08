L’arc Indy de Christian Lundgaard était «une expérience d’enfer»

in

Le pilote de l’Alpine Academy, Christian Lundgaard, a vécu une première expérience “incroyable” en IndyCar à Indianapolis, qui comportait quelques sommets notables.

Le Danois de 20 ans est un pilote de Formule 2 à temps plein depuis le dernier week-end de la campagne 2019, terminant septième au classement de l’année dernière et 12e cette saison.

Avec des sièges de course de Formule 1 rares et son compatriote junior alpin Guanyu Zhou actuellement devant lui dans l’ordre hiérarchique, IndyCar pourrait offrir une alternative viable pour la progression de carrière de Lundgaard.

Il a certainement saisi sa première opportunité surprenante, qui s’est présentée pour le Rahal Letterman Lanigan Racing sur le parcours routier d’Indianapolis, rejoignant l’ancien pilote de F1 Takuma Sato et le fils du co-propriétaire de l’équipe Graham Rahal dans une troisième voiture récemment conduite par Santino Ferrucci.

Bien que Lundgaard n’ait été en mesure d’égaler aucune des cinq courses de Ferrucci cette année, terminant 12e, il a eu deux moments à retenir en particulier – se qualifier quatrième puis mener la course avant de finalement perdre l’ordre.

Ça a été une expérience tellement cool d’être ici, @Indycar tu as été incroyable. pic.twitter.com/zlWJIXxmm3 – Christian Lundgaard (@lundgaardoff) 14 août 2021

“Le week-end a été incroyable”, a déclaré Lundgaard. “J’en ai apprécié chaque seconde.

« Se qualifier, être dans le top cinq sur 28 voitures n’était pas prévu. Et je pense que cela nous a mis en bonne position pour la course.

« Mener la course à un moment donné était incroyable, mais il s’agissait simplement de ne pas commettre d’erreur, d’avoir une course propre et de la traverser.

« Je voulais plutôt faire 85 tours que 60 à peu près. Le kilométrage était important pour vivre l’expérience de la course complète. On s’en est sorti, et c’était dur. C’était deux longues heures.

Lundgaard a admis que la gestion des pneus avait été particulièrement difficile autour du parcours routier de 2,4 milles et 14 virages d’Indy, et il peut réfléchir à un travail bien fait alors qu’il retourne en Europe pour reprendre ses efforts pour augmenter le classement F2 lorsque la série reprendra à Monza en septembre.

« Je pense que la gestion des pneus est probablement là où j’ai le plus souffert, sachant jusqu’où je peux pousser, etc. Mais ça a été une sacrée expérience », a-t-il ajouté.

“Je suppose que ça s’est bien passé, nous étions probablement plus du côté sûr que du côté agressif. L’objectif était de s’en sortir et de ne pas commettre d’erreur et je pense que nous y avons survécu.

« Je suis content de P12, j’ai de l’expérience. Je rentrerai chez moi bien reposé et avec une bonne expérience américaine.