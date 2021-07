L’arcade des Simpsons est là pour célébrer le 30e anniversaire du légendaire jeu d’arcade… et en coopération en ligne ! | Jeux

Les bornes d’arcade d’aujourd’hui sont une relique du passé, mais elles ont émerveillé la première génération de joueurs de jeux vidéo.

En 1991, dans les affres du phénomène Simpsons, sorti à la télévision un an plus tôt, The Simpsons Arcade Game de Konami est devenu l’un des jeux d’arcade les plus populaires au monde.

C’était un beat’em up (jeu de frapper tout le monde qui prend de l’avance) pour quatre joueurs où la famille Simpson s’est battue avec la moitié de la ville. Il reste l’un des jeux les mieux notés des Simpsons.

Pour célébrer le 30e anniversaire du jeu, Arcade1UP met en vente une réédition de l’arcade des Simpsons, maintenant le support pour 4 joueurs simultanés… et avec le jeu coopératif en ligne ! Vous pouvez le voir dans la vidéo :

Ce n’est pas une recréation exacte du modèle original, il est un peu plus petit.

Il dispose d’un écran LCD de 17 pouces au ratio 4:3, comme les écrans de l’époque, et de 4 manettes avec boutons chacune, pour jouer à quatre joueurs en même temps.

Déplacer, frapper et sauter était tout ce dont vous aviez besoin pour profiter du jeu, bien qu’il existe des combinaisons de boutons pour effectuer des mouvements et des coups spéciaux.

Le jeu Konami a eu un grand impact en 1991 non seulement à cause de son gameplay amusant, mais aussi à cause des graphismes soignés et des animations élaborées, au-dessus des jeux de l’époque.

Cette arcade des Simpsons par Arcade1UP comprend une nouveauté importante : elle dispose du WiFi, vous pouvez donc jouer en ligne en coopération avec d’autres joueurs qui ont l’arcade.

Il faut dire que ce n’est pas un jeu multijoueur, il se joue parfaitement en mode solo, sans aucun problème.

Arcade1UP a une surprise au lancement, et c’est que l’onglet indique “2 jeux en 1”, mais rien n’a été dit sur le deuxième jeu. Sera-ce un autre jeu de la célèbre série, ou un titre Konami ?

Les réservations d’arcade des Simpsons ouvrent le 16 août sur son site Web. Pour le moment, nous ne connaissons pas le prix, mais les autres meubles Arcade1UP tournent autour de 500 ou 600 euros, ce sera donc son prix.

Cela semble cher, mais il faut garder à l’esprit qu’il apporte le coffret complet avec les arts, un chapiteau lumineux, un écran de 17 pouces et 4 commandes avec leurs boutons respectifs.