L’arcade Last Of Us 2 s’arrête dans la vraie vie

Les fans de The Last Of Us: Part 2 seront attristés d’apprendre que Gameworks, un lieu du monde réel qui a inspiré la section arcade du jeu, a été définitivement fermé.

Repéré pour la première fois par GamesRadar, l’arcade Gameworks, basée à Seattle, aurait fermé ses portes jeudi. Alors que l’entreprise elle-même n’a pas encore publié d’annonce officielle sur son site Web ou ses pages de médias sociaux, les clients de la région de Seattle affirment qu’elle a disparu. L’emplacement avait une bonne réputation parmi les fans de jeux vidéo, en particulier ceux qui assistaient à l’exposition annuelle Penny Arcade.

Puisque The Last Of Us: Part 2 se déroule à Seattle, Naughty Dog a modélisé une section dans le jeu d’après Gameworks. C’est juste au moment où Ellie rencontre plusieurs ballonnements dans une salle d’arcade délabrée, dont vous pouvez regarder une vidéo ici. Bien sûr, cela ne s’appelle pas « Gameworks », mais c’est clairement ce que l’emplacement est censé être.

Les clients de Gameworks se sont rendus sur les réseaux sociaux pour partager des images du dernier jour des lieux ainsi que de bons souvenirs des événements de jeu qui s’y sont déroulés.

L’emplacement était en activité depuis plus de 25 ans et fait partie intégrante de la scène du jeu vidéo de Seattle. Kelsey Lewin, co-directrice de la Video Game History Foundation, travaille avec la direction du site pour préserver ce qu’elle peut.

Une perte assez triste et nostalgique que nous avons ici.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.