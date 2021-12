L’Arce mexicain ‘Traviesito’ clôture 2021 avec un triomphe retentissant

(Photo : fourni)

Le courageux Mochitense Karim ‘Traviesito’ Arce a fait un retour convaincant devant ses fans, ce vendredi soir à l’Auditorium Benito Juárez de Los Mochis; où dans une bataille sans quartier son compatriote Jesús ‘Gallito’ Fierro l’emporta.

Le plus jeune de la dynastie Arce, représenté exclusivement par Promociones del Pueblo, une entreprise dirigée par Oswaldo Küchle ; il a cherché à posséder les actions de la cloche d’ouverture, imposant des conditions avec la puissance de son jab.

Karim, 23 ans, a montré à son public la férocité qui le caractérise, et a réduit l’élan de son adversaire en travaillant des combinaisons à deux mains qui se sont terminées par des tirs au corps de Fierro, qui n’a jamais cessé d’essayer de faire le plus de dégâts possible.

Après les huit épisodes au cours desquels la bagarre a été convenue, et qui a été un échange constant de coups, Arce Lugo a marqué la victoire dans les cartes des juges à l’unanimité avec des totaux qui étaient un exemple clair de la domination de Karim.

Ainsi, le neveu du quintuple champion du monde Jorge ‘Travieso’ Arce a remporté 19 victoires en professionnalisme, dont huit grâce au chloroforme pur ; et il cherchera en 2022 à continuer de grimper dans les classements mondiaux et à conquérir son premier championnat.