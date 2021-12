L’archevêque appelle à la sympathie pour les migrants « qui risquent tout » | Royaume-Uni | Des nouvelles

Le Mgr Justin Welby a utilisé son sermon lors de l’Eucharistie du jour de Noël à la cathédrale de Canterbury pour prêcher un message de soutien aux volontaires aidant les réfugiés. Et il a félicité les sauveteurs – en particulier les équipages des canots de sauvetage – qui sauvent des vies en mer. Il a ajouté : « Ce n’est pas de la politique, c’est simplement de l’humanité. » Ses propos interviennent alors que les autorités britanniques ont amené 67 personnes qui tentaient de traverser la Manche le jour de Noël. Des agents des forces frontalières ont emmené un groupe de personnes à Douvres aux premières heures de samedi, après un incident impliquant deux petits bateaux.

Les autorités françaises ont également intercepté un bateau hier.

Et 150 autres ont été débarqués après avoir tenté de traverser la Manche la veille de Noël. Parmi les 35 sauvés d’un petit canot par la Force frontalière et amenés à Douvres se trouvaient un bébé et un jeune enfant.

L’archevêque a déclaré : « L’histoire de Noël nous montre comment nous devons traiter ceux qui ne nous ressemblent pas, qui ont beaucoup moins que nous, qui ont vécu la guerre et la tragédie. Ceux qui risquent tout pour arriver sur les plages, qui souffrent de misère et de logements insalubres dans notre pays. Nos citoyens – peu de nourriture, inquiétude sans fin, injustice en matière de santé dans tout notre pays. »

Cette année, plus de 28 000 personnes ont traversé la Manche.

Dans son sermon, l’archevêque a déclaré cette année que nous étions confrontés à « l’imprévisibilité ».

Mais il a déclaré: «Nous pouvons faire beaucoup, et comme de merveilleuses communautés l’ont fait – et nous avons eu toutes les raisons d’être fiers des réalisations humaines en science et en médecine – les vaccins – en service et en sacrifice – le NHS et les millions de travailleurs clés. Il ne fait aucun doute que notre capacité humaine à résoudre les problèmes et à faire preuve d’une grande gentillesse.

Mais il a critiqué les « conséquences de l’égoïsme et du manque d’amour », ajoutant : « Nous vivons dans des sociétés biaisées vers le pouvoir et l’exclusion ».